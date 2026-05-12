Una pergola come spazio rigenerante. La struttura, immersa nel sole e nel verde, è stata concepita come un "healing garden" (giardino che cura), dove il contatto visivo con il paesaggio e la sosta sulle panchine offrono un sollievo immediato. È questa la generosa donazione che la Chiesa Americana Saint James Episcopal Church di Firenze con il contributo dei familiari dei pazienti, ha voluto fare all’Hospice di Ponte a Ema, inaugurata oggi in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. Si chiamerà la "Pergola del Tempo Ritrovato" ed è situata nel giardino della struttura, con affaccio sull’orizzonte delle colline fiorentine. Il nome scelto, "La Pergola del Tempo Ritrovato", ha in sé la finalità con cui è stata concepita: offrire a chi vive l'Hospice uno spazio dove il tempo smette di essere scandito dalle cure e torna a essere tempo di vita, bellezza e relazione.

“Un ponte tra comunità e cura lo abbiamo definito – dichiarano i medici e gli infermieri presenti oggi alla celebrazione - L'inaugurazione nel giorno dedicato agli infermieri sottolinea l'alleanza tra il personale sanitario, le famiglie e il territorio, uniti nell'obiettivo di umanizzare sempre di più i percorsi di fine vita”.

Hanno partecipato insieme al personale della struttura, la Direttrice cure palliative Hospice Firenze-Empoli, Cinzia Casini, la coordinatrice infermieristica della struttura, Federica Fabbrini, Luisella Litta della direzione infermieristica della struttura semplice zona fiorentina sud est, la rappresentante della Chiesa Americana Saint James Episcopal Church di Firenze, Cindy D’Alimonte, l’architetta e la volontaria che si occupa del giardino e da cui è partita l’idea di riqualificare lo spazio, rispettivamente Miriana Primorac e Kate Parenti.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa