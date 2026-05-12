"Il benessere della cura", con Concita De Gregorio e Giampaolo Cerri il via alla rassegna Cesvot

Dall’esigenza di fermarsi e tornare a riflettere su cosa significhi davvero essere umani nasce la seconda edizione di Elogio dell’umano, il ciclo di conversazioni pubbliche promosso da Cesvot con il patrocinio di Regione Toscana e in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux.

Ad aprire il percorso giovedì 14 maggio alle 17.30 sulla Terrazza Belvedere di Villa Bardini, sarà l’incontro "Il benessere della cura", dedicato a una parola tanto semplice quanto decisiva: cura. Non solo assistenza o risposta al bisogno, ma relazione, vicinanza, responsabilità condivisa. In una società che tende a rimuovere la fragilità o a viverla come limite individuale, l’incontro propone uno sguardo diverso: riconoscere nella vulnerabilità una possibilità autentica di connessione, uno spazio in cui si costruiscono solidarietà, amore civile e libertà.

A guidare questa riflessione saranno due voci autorevoli del giornalismo italiano: Concita De Gregorio, da anni attenta narratrice delle relazioni umane, della memoria e del concetto di cura, e Giampaolo Cerri, caporedattore Vita, osservatore privilegiato delle trasformazioni sociali e del mondo del terzo settore.

Con questa rassegna Cesvot sceglie di affidare alla cultura una funzione concreta di resistenza civile: creare spazi di pensiero condiviso, restituire valore alla prossimità e rimettere al centro ciò che tiene insieme le comunità.

L'ingresso alle iniziative è gratuito, ma i posti sono limitati. Iscrizioni aperte e programma su www.cesvot.it.

Fonte: Cesvot