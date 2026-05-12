'Il paesaggio ritrovato', escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione

Prosegue il programma escursionistico Il Paesaggio Ritrovato, l’iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche di Montaione e dei suoi dintorni.

Domenica 24 maggio, in occasione della Giornata Europea dei Parchi 2026, è in programma l’escursione “Un altro mondo accanto: La storia mai raccontata dell’Alta Valle del Carfalo”, un percorso alla scoperta di uno degli ambienti più suggestivi e incontaminati del territorio montaionese.

L’Alta Valle del Torrente Carfalo si estende per circa 220 ettari in un fitto sistema di foreste tra San Vivaldo, Castelfalfi e la Sughera. Si tratta di un’area protetta ai sensi della Legge Regionale 49/1995, dove da oltre venticinque anni l’Amministrazione Comunale di Montaione promuove progetti di tutela naturalistica e iniziative di divulgazione ambientale attraverso la rete sentieristica locale.

L’escursione permetterà di attraversare ambienti di grande fascino naturalistico, tra selve di faggio, tassi monumentali e le anse del torrente Carfalo, habitat ideale della rara salamandrina dagli occhiali, specie protetta simbolo di questo ecosistema.

Il punto di ritrovo è fissato alle ore 8.45 presso il parcheggio della Gerusalemme di San Vivaldo, nel Comune di Montaione. L’escursione si svolgerà dalle 9.00 alle 16.30, con un percorso di circa 10 km, classificato di difficoltà escursionistica (E). Si consiglia un abbigliamento adeguato da trekking, acqua e pranzo al sacco.

Le escursioni del ciclo Il Paesaggio Ritrovato sono guidate da Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 61/2024 e sono gratuite e aperte a tutti (adulti e bambini), pur con gradi di difficoltà variabili.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro martedì 19 maggio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure la guida ambientale al 340 9847686 o via e-mail (a.bernardini@montaionenatura.it)

La rete sentieristica di Montaione, alla base dell’iniziativa, è consultabile sul sito montaioneintuscany.it e tramite le cartine disponibili presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa