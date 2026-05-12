Un nuovo maxi impianto fotovoltaico tra Castelfranco e Santa Croce

Economia e Lavoro Santa Croce sull'Arno
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Un nuovo maxi impianto fotovoltaico potrebbe sorgere al confine tra Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto. A presentare il progetto è la società pescarese Corbezzolo Srl, che sta completando in queste settimane l’iter per la richiesta di assoggettamento alla Valutazione di impatto ambientale (Via) presso la Regione Toscana. Lo riporta Il Tirreno.

L’intervento, in linea con altri progetti analoghi sviluppati negli ultimi anni nell’area industriale del comprensorio del cuoio, interesserà una superficie complessiva di circa 10 ettari tra la Nuova Francesca, via delle Confina, la Bretella del Cuoio e via Bruno e Gino Gozzini. Prevista l’installazione di 15.444 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, per una potenza superiore ai 10 megawatt.

L’area recintata si estenderà per circa 107mila metri quadrati. In caso di autorizzazione, il cantiere dovrebbe concludersi nell’arco di cinque mesi, con un investimento stimato in circa 5,2 milioni di euro.

Sono inoltre previste opere di mitigazione paesaggistica, con siepi arbustive lungo il perimetro e fasce alberate sul lato rivolto verso la Bretella del Cuoio, per ridurre l’impatto visivo dell’impianto. Misure che, tuttavia, potrebbero non bastare a placare le preoccupazioni emerse tra alcuni residenti della zona.

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