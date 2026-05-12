Incidente in FiPiLi, due auto in fiamme a Lastra a Signa: traffico bloccato

Cronaca Lastra a Signa
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Le fiamme sono divampate dopo l'impatto tra i due veicoli. Gli occupanti sono usciti autonomamente dalle auto. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco

Auto in fiamme sulla FiPiLi questo pomeriggio, intorno alle 18.30, nel comune di Lastra a Signa, dove due veicoli avrebbero preso fuoco in seguito a un incidente stradale.

Sul posto i sanitari del 118, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, e un'autobotte. L'incendio è stato domato mentre gli occupanti delle vetture sono scesi autonomamente e sono stati soccorsi dal personale sanitario.

La viabilità è stata temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza.

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