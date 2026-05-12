Incidente tra due tir sulla E45 a Valsavignone, traffico bloccato

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la E45, all’altezza di Valsavignone, nel comune di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Due autoarticolati si sono scontrati al chilometro 161+800 della superstrada, in un tratto interessato da lavori stradali e regolato con doppio senso di circolazione su un’unica carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, supportate da un’autogrù proveniente dalla sede centrale e da una squadra del distaccamento di Bagno di Romagna.

Secondo quanto riferito, per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi pesanti sono entrati in collisione. Nell’impatto uno degli autoarticolati ha perso il semirimorchio e parte del carico di pomodori si è riversato sulla carreggiata.

Feriti entrambi gli autisti, che sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente e successivamente affidati alle cure mediche. I Vigili del Fuoco hanno collaborato alle operazioni di soccorso e hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, utilizzando anche l’autogrù per il recupero dei veicoli.

A causa delle operazioni di soccorso e rimozione dei camion, la E45 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità e dei rilievi del caso

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