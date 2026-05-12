"L'uomo del destino", a San Miniato la presentazione del libro di Massimiliano Soldani

Venerdì 15 maggio, alle 18 nella biblioteca "Mario Luzi" di San Miniato, in programma la presentazione del libro "L'uomo del destino" di Massimiliano Soldani, secondo appuntamento con la rassegna "Radici di Carta" inserita nel calendario nazionale de "Il Maggio dei Libri 2026".

L’incontro, viene spiegato in una nota del Comune di San Miniato, rappresenta un’occasione per valorizzare autori e autrici del territorio e promuovere il piacere della lettura e del confronto culturale. A dialogare con l’autore sarà Giovanna Bianucci. Al termine della presentazione è previsto un saluto conviviale a cura del Centro di Produzione Pasti Comunale.

Per informazioni:

0571 406710

prestito@comune.san-miniato.pi.it

Notizie correlate