Nomina Garante Infanzia, FI: "Poniamo pregiudiziale. Violata la legge 5/2008. Pronti a presentare ordini del giorno"

Si apre il confronto politico sulla proposta di delibera n. 28 relativa alla nomina del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in discussione nella seduta odierna del Consiglio regionale della Toscana.

Forza Italia ha annunciato che presenterà "la questione pregiudiziale e la richiesta di rinvio in Commissione". A comunicarlo sono i consiglieri regionali Marco Stella e Jacopo Ferri, che sollevano dubbi sulla legittimità dell'iter seguito.

"Riteniamo che sia stata violata la legge 5/2008. È un atto illegittimo - sottolineano - anche per l'assenza di audizioni e altri profili di natura giuridica", dichiarano i due esponenti azzurri, contestando quindi le modalità con cui si è arrivati alla proposta di nomina dei candidati (Stefano Scaramelli, Luciano Trovato e Paolina Pistacchi).

Qualora la questione pregiudiziale non venisse accolta dall'aula, Forza Italia ha già annunciato che chiederà la discussione degli ordini del giorno presentati e collegati alla delibera n. 28.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Notizie correlate