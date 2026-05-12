'Notti bianche' a Carmignano tra libri e etruschi

Cultura Carmignano
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Maggio a Carmignano: è tempo di “Notti bianche”, in compagnia di Etruschi e libri.

La prima, nell’ambito della seconda edizione della “Festa del libro”, promossa dalla biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi”, è la “Notte bianca della lettura” di venerdì 15 maggio, dalle 20.30 nella Sala consiliare del Palazzo comunale (piazza Vittorio Emanuele II, 3), a cura di “Un prato di libri”. Protagonisti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte, delle scuole primarie di Carmignano, accolti dalle letture e animazioni di Massimiliano Maiucchi (Jully per gli amici), scrittore di filastrocche e canzoni per bambini, e tanto altro.

La seconda notte bianca è sabato 16 maggio, dalle ore 21, ad Artimino, in occasione della “Notte Europea dei musei”. Una notte insieme agli Etruschi, che inizierà, dopo l’accoglienza, con una visita guidata insieme con le famiglie al museo archeologico “Francesco Nicosia”. Dalle 22, la “notte al museo” prosegue con la visita al Centro didattico polifunzionale di via della Chiesa, dove si svolgeranno attività e racconti a tema e si entrerà in contatto con le opere esposte di Carmi.Co, la rassegna di Carmignano contemporanea, in programma fino al 24 maggio. La mattina di domenica 17 colazione nel borgo di Artimino, al bar “Da Mario”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

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