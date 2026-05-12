Cura e accessibilità al nuovo Centro Medico Diagnostico della Misericordia di Empoli

Dopo anni di esperienza maturata negli Ambulatori Medici, oggi, la Misericordia di Empoli è pronta a compiere un importante passo avanti con l’apertura del nuovo Centro Medico Diagnostico, in via delle Fiascaie 2, nella zona della Coop di via Susini a Empoli. L'inaugurazione è fissata per sabato 16 maggio alle ore 10.30, con il taglio del nastro e la presentazione alla cittadinanza.

La nuova struttura nasce con un obiettivo chiaro, in piena continuità con i valori della Misericordia: farsi prossimo agli altri per offrire sostegno concreto alle persone più fragili. Alla base del progetto vi è la convinzione della necessità “di una cura che accolga, di una salute accessibile a tutti, di una qualità che metta sempre al centro la persona”. Il nuovo Centro, così come gli ambulatori già presenti alla Misericordia di Empoli negli spazi di via Cavour 43/b, porterà avanti la missione storica dell’Arciconfraternita: garantire prossimità, cura e dignità a ogni persona, senza distinzioni. In questa ottica continueranno le erogazioni di visite gratuite destinate ai cittadini in condizioni di fragilità economica e sociale, per una sanità davvero accessibile, inclusiva e solidale.

Il nuovo Centro Medico Diagnostico della Misericordia di Empoli si presenta come un ambiente moderno, accogliente e inclusivo, di oltre 1.000 metri quadrati distribuiti su due piani. All’interno vi sono servizi sanitari di elevata qualità, ambulatori specialistici e attività diagnostiche supportate da tecnologie di ultima generazione con apparecchiature all’avanguardia: strumenti avanzati che consentono diagnosi rapide, precise e sicure. L’intera organizzazione delle attività è pensata per rispondere in modo tempestivo ed efficace ai bisogni sanitari della comunità, con una particolare attenzione alla prevenzione e alla presa in carico continuativa del paziente, nel segno di un’assistenza sempre più completa e integrata.

“L’apertura del nuovo Centro Medico Diagnostico – sottolinea il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai – è un traguardo per noi significativo: è l'espressione tangibile dell'impegno che la nostra Misericordia porta avanti sul territorio, con la volontà di rispondere in modo efficace e umano ai bisogni, anche sanitari della comunità. Il Centro vuole essere un presidio di prossimità, pensato per abbattere le barriere di accesso alle cure e garantire standard elevati di qualità a tutte le fasce della popolazione”.

Una struttura all’avanguardia che mette al centro le persone, come racconta Gloria Giustarini, direttrice sanitaria del nuovo Centro Medico Diagnostico: “Questa struttura nasce dalla volontà di prendersi cura delle persone, unendo innovazione medica e tecnologica ad ascolto, attenzione e qualità dei servizi, con l’obiettivo di offrire a ogni paziente il percorso più adatto alle proprie esigenze. Accanto alla diagnostica avanzata, abbiamo costruito un’offerta sanitaria completa e multidisciplinare, ma il valore più grande di questo progetto resta il gruppo di professionisti che lo ha reso possibile: persone che, con passione, competenza e disponibilità, hanno dato vita a una squadra unita, pronta ad affrontare il futuro con responsabilità, attenzione al territorio e vicinanza a chi si affiderà a noi”.

Fiore all’occhiello della nuova struttura, l’area diagnostica che sarà guidata da Sandro Santini:

“Il nuovo Centro dispone di TAC e Risonanza Magnetica di ultima generazione, integrate con sistemi di intelligenza artificiale. Questa tecnologia ci permetterà di ridurre i tempi di esecuzione degli esami, in alcuni casi anche della metà, con una qualità superiore delle immagini: strumenti fondamentali per diagnosi sempre più rapide e precise. Inoltre il minor tempo di esecuzione ci consentirà di dedicare più tempo all’ascolto del paziente, ai suoi bisogni e necessità, così da valorizzare la dimensione umana del percorso di cura”.

Grazie alla partnership tra Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze, che ha messo a disposizione gli spazi una volta occupati dal supermercato, sia i soci dell’Arciconfraternita sia Unicoop Firenze, potranno usufruire di vantaggi esclusivi tra cui: priorità nelle prenotazioni, tariffe agevolate per visite ed esami, pacchetti prevenzione convenzionati e sconti dedicati

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa