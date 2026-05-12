Lutto nello sport fiorentino: è morto Paolo Ricci, aveva 74 anni

È scomparso all'età di 74 anni Paolo Ricci, figura storica del calcio fiorentino e toscano. Ex portiere professionista, allenatore, dirigente sportivo e storico presidente della Floriagafir, Ricci ha dedicato la propria vita allo sport, alla formazione dei giovani e ai valori dell'inclusione sociale.

Nel corso della sua carriera aveva vestito le maglie, tra le altre, di Pontassieve, Pontedera, Perugia, Barletta, Mantova e Verona, dopo essere cresciuto calcisticamente tra Settignanese, Galluzzo, Prato e Torino Primavera. Conclusa l'esperienza da calciatore, aveva intrapreso quella da allenatore, conquistando nel 1985 il titolo italiano alla guida della Rappresentativa Toscana dilettanti.

Dal 1992 il suo nome è stato legato indissolubilmente alla Floriagafir Firenze, società della quale è stato presidente per molti anni, promuovendo progetti innovativi e inclusivi come la Floria AT21 dedicata ai ragazzi con sindrome di Down. Insegnante di educazione fisica fino al 2015, nel corso della sua attività aveva ricevuto numerosi riconoscimenti dal Coni, dalla Figc e dal Ministero della Pubblica Istruzione, tra cui la Stella di Bronzo al Merito Sportivo e il Premio Villa Arrivabene.

Cordoglio è stato espresso dalla sindaca di Firenze Sara Funaro e dall'assessora allo sport Letizia Perini, che hanno ricordato "un uomo che ha dedicato la propria vita allo sport, ai giovani e ai valori della comunità", sottolineando il segno profondo lasciato nello sport fiorentino.

Anche la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha voluto ricordarlo: "Con la sua passione e competenza Ricci ha contribuito in maniera straordinaria alla formazione sportiva e umana di intere generazioni di giovani atleti. Lascia un vuoto grande ma rimane anche l’eredità preziosa del suo lavoro e della sua umanità".