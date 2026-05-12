Per il Nuovo Santa Chiara in Cisanello in arrivo altri 20 milioni

A Pisa si studia, si fa ricerca e innovazione in medicina, si continua ad investire in nuove apparecchiature d'avanguardia - come il robot Symani per la microchirurgia (il primo in Toscana, sole altre quattro piattaforme n Italia, diciannove in tutta Europa) - e si prepara il grande nuovo ospedale Santa Chiara in Cisanello, che accoglierà lo storico nosocomio che da ottocento anni opera nel centro della città e sul cui cantiere avviato nel 2021 - un investimento da quasi 500 milioni, altri 247 dal decreto Aiuti - il presidente Giani annuncia un finanziamento regionale di ulteriori 20 milioni di euro, parte della variazione di bilancio deliberata ieri, 11 maggio, dalla giunta ed ora all'esame del Consiglio regionale.

I lavori procedono spediti ed entro il 2027 è previsto il trasferimento. Il 70 per cento del complesso è del resto oramai ultimato. Dopo la centrale tecnologica è ora pronta anche la nuova mensa aziendale. E’ quasi terminato anche l’edificio che ospiterà gli uffici direzionali ed è in fase avanzata la struttura riservata alle attività didattica dell’università, con un aula magna da cinquecento posti, e i laboratori di ricerca, oltre alla ‘main street’, tutta coperta, che per ottocento metri taglia due grandi edifici e si congiunge al restante polo sanitario di Cisanello.

“Questo ospedale, insieme a Careggi, diventerà il più importante dell'Italia centrale ed è il cantiere ospedaliero in Italia sicuramente più significativo” commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani. “La Regione - aggiunge - ci sta investendo tanto, ieri la giunta ha proposto un ulteriore finanziamento di venti milioni, e c'è molto orgoglio: è un vanto per la sanità pubblica in cui crediamo, una sanità universalistica che investe sui grandi ospedali, sulla qualità e l’innovazione, sull’alta tecnologia e sulle cure di prossimità”.

“Il valore di questa struttura – aggiunge l’assessora alla sanità, Monia Monni - non riguarda soltanto Pisa e la Toscana ma tutta Italia: sarà un ospedale in grado di parlare all’Europa per dimensioni, innovazione tecnologica, livello di qualità delle prestazioni e cure che verranno e vengono tuttora offerte. Una struttura di assoluta eccellenza”.

La giornata pisana del presidente e dell’assessora era cominciata al presidio storico del Santa Chiara, più vicino al centro di Pisa. “Ci piaceva lanciare prima uno sguardo al vecchio Santa Chiara e alle sue molteplici eccellenze –- ha detto Giani - prima di tornare sul cantiere dove sta nascendo il nuovo ospedale”. Un ospedale, come ha sottolineato la direttrice generale dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana Katia Belvedere, che si caratterizza da sempre per l’alta complessità dei casi trattati. “Il sesto a livello nazionale per alta complessità e il primo in Toscana, secondo il Ministero della salute, preceduto solo da Ircss (istituti di ricerca e cura a carattere scientifico) e strutture private”.

Tante eccellenze, per l’appunto. Come il Centro Nina, che esiste da anni e che forma medici da tutta Italia simulando, grazie alla tecnologia, la realtà aumentata, manichini interattivi e l’intelligenza artificiale, gravidanze a rischio per imparare come gestirle. Sorge nel vecchio Santa Chiara, in futuro sarà trasferito a Cisanello e per l’elevata esperienza maturata negli anni è diventato un punto di riferimento nazionale, oltre ad avere un ruolo importante anche nella cooperazione sanitaria internazionale, con un progetto già completato in Tanzania. All’orizzonte ci sono già altri progetti innovativi in collaborazione, tra l’altro, con l’istituto di biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna, altra eccellenza del territorio.

La visita al Santa Chiara è proseguita al reparto di Radiodiagnostica, dove è stato illustrato il ruolo della radiologia forense pisana nel sistema sanitario regionale, riconosciuta fra i quattro centri italiani accreditati a livello internazionale a supporto dell’attività legale chiamata ad intervenire anche in casi di cronaca di rilevanza nazionale. “Il laboratorio collabora con i casi più complessi di femminicidio e di omicidio nel nostro Paese” annota l’assessora Monni.

Ultima tappa della visita il taglio del nastro, a Cisanello, della piattaforma robotica per la supermicrochirurgia Symani, collaudata appena la settimana scorsa e che entro la fine del mese sarà impiegata nei primi interventi. Il robot è utilizzato per la connessione di piccoli vasi sanguigni e arterie: guidato dalla mani del chirurgo attraverso due joystick mobili, gli occhi su un microscopio, consente grandissima precisione. Sarà usato nella chirurgia plastica, neurochirurgia periferica, chirurgia della mano, m anche oftalmologia, chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringoiatria, solo per citarne alcune.

L’Azienda ospedaliera universitaria pisana è stata pioniera della chirurgia robotica e dello sviluppo di nuove tecniche mininvasive già nel lontano 2001, con l’acquisizione del primo sistema robotico Da Vinci. Da allora i robot in dotazione nel centro multidisciplinare di chirurgia robotica sono diventati cinque, con una casistica di oltre 1800 interventi l'anno declinati in quasi tutte le specialità chirurgiche: dall’urologia e la ginecologia alla chirurgia generale (con trapianto di rene da vivente), dalla chirurgia toracica, testa-collo alla cardiochirurgia. L’Aoup è ai primi posti in Italia, nel Piano nazionale esiti di Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), per il trattamento robotico dei tumori del colon retto, del polmone e della prostata

Mazzeo: "La Regione sceglie di investire sulla sanità pubblica"

“Altri 20 milioni di euro per il Nuovo Santa Chiara in Cisanello sono una notizia importante per Pisa e per tutta la Toscana. La Regione sceglie di investire sulla sanità pubblica, su un’opera strategica e sul futuro della nostra comunità”.

Così Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, commenta lo stanziamento aggiuntivo destinato al nuovo polo ospedaliero pisano.

“Voglio ringraziare il presidente Eugenio Giani e l’assessora Monia Monni – sottolinea Mazzeo – perché, in una fase difficile per i bilanci pubblici, hanno trovato nuove risorse per Pisa. Questo significa governare: assumersi responsabilità e considerare il Nuovo Santa Chiara una priorità regionale”.

Poi l’affondo politico: “Mentre la destra al Governo continua a non finanziare adeguatamente la sanità pubblica, noi investiamo ulteriori 20 milioni su uno degli ospedali più importanti del Paese. Questa è la differenza tra propaganda e governo”.

Mazzeo si rivolge anche al sindaco di Pisa: “A Michele Conti dico: venga con noi a chiedere al Governo più fondi per la sanità pubblica. Lo faccia nell’interesse dei cittadini pisani, dei pazienti, degli operatori sanitari e delle famiglie. Su più risorse, più personale e meno liste d’attesa dovremmo essere tutti dalla stessa parte”.

“Il Nuovo Santa Chiara – conclude Mazzeo – è il futuro della sanità pisana e uno dei pilastri della sanità toscana: un ospedale moderno, integrato con l’Università e la ricerca, capace di attrarre innovazione e alta specializzazione”.

Fonte: Regione Toscana

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