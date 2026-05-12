Rapina con pistola in una villa a Forte dei Marmi: minacciate due donne, bottino ingente

Paura a Forte dei Marmi, dove nella serata di ieri una banda di rapinatori armati ha fatto irruzione in una villa minacciando due donne con una pistola e facendosi consegnare denaro, gioielli e oggetti di valore. Il bottino, secondo le prime informazioni, sarebbe particolarmente ingente.

I malviventi, entrati in azione con il volto travisato, dopo aver sottratto monili d’oro e contanti si sono dati alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce. Immediato l’allarme ai carabinieri, intervenuti sul posto per avviare le indagini.

Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di ricostruire il percorso dei rapinatori e identificarli.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nella località della Versilia. Solo poche settimane fa, infatti, era stata messa a segno un’altra rapina in villa sempre a Forte dei Marmi, mentre in precedenza si era verificato anche un furto in un appartamento della zona

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