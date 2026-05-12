Rapina in un ufficio postale, arrestato un giovane a Piombino

Nei giorni scorsi i carabinieri di Piombino hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, poco più che trentenne originario del nord Italia, ritenuto responsabile di rapina aggravata ai danni di un ufficio postale. L'episodio, emerso oggi, è successo nel pomeriggio di giovedì quando i militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 di una situazione critica presso un ufficio postale, riferita ad una possibile intrusione di una persona sospetta. Sul posto è immediatamente intervenuto un equipaggio, che ha riscontrato come i sospetti fossero fondati: secondo quanto ricostruito un malvivente si era introdotto all'interno dell'ufficio e con la minaccia di un'arma corta, successivamente rivelatasi una pistola scacciacani, si era fatto consegnare la somma contante di oltre 1000 euro, che nascondeva dentro uno zaino. I carabinieri hanno bloccato il soggetto nelle immediate vicinanze dell'istituto, trovandolo in possesso dello zaino contenente la somma di 1.070 euro.

Le successive ricerche, condotte in collaborazione con un equipaggio del commissariato di polizia di Stato di Piombino, hanno permesso di chiudere il cerchio indiziario rinvenendo anche alcuni indumenti utilizzati per fare il colpo nonché la pistola, rivelatasi una scacciacani. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Livorno. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto dei Carabinieri, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.