Romano Prodi a Impruneta per la Conferenza di Amore e Libertà

La Fondazione Amore e Libertà ETS invita gli organi di informazione e tutta la cittadinanza a partecipare alla conferenza organizzata in occasione del 25° anniversario di Casa Madre, storica realtà di accoglienza della Fondazione.

L’incontro si terrà martedì 19 maggio 2026 presso Casa Madre – Fondazione Amore e Libertà Via di Colleramole 21, Impruneta (FI) dalle ore 11.30.

La conferenza vuole essere un momento di riflessione pubblica sul valore dell’accoglienza e sul ruolo educativo delle comunità familiari nella crescita dei giovani. Nel corso dell’incontro verranno affrontati temi centrali per la società contemporanea come: il bisogno di relazioni educative stabili e significative, l’importanza della famiglia e della comunità nei percorsi di crescita, l’accompagnamento dei ragazzi e delle ragazze verso l’autonomia personale e sociale, il rapporto tra educazione, fragilità e inclusione, il ruolo delle istituzioni e del territorio nel sostenere percorsi di accoglienza e formazione e soprattutto l’esperienza concreta maturata da Fondazione Amore e Libertà in quasi 40 anni di attività di cui gli ultimi 25 proprio presso Casa Madre.

Ospite d’onore della giornata sarà il Presidente Romano Prodi, una presenza importante che sottolinea e riconosce la qualità del lavoro che quotidianamente viene portato avanti in Casa Madre.

Oltre al Presidente Romano Prodi interverranno durante la conferenza: don Matteo Galloni e Francesca Termanini, fondatori di Amore e Libertà; Antoinette Aminata Mateo, coordinatrice di Casa Madre; Lorenzo Bellini, Assessore del Comune di Impruneta; Nicola Paulesu, Assessore del Comune di Firenze; Fausto Lamparelli, Questure di Firenze; Serena Spinelli, Consigliera della Regione. Moderatore dell’incontro sarà Riccardo Bigi di Toscana Oggi.

La presenza delle istituzioni e delle realtà del territorio testimonia l’importanza del lavoro educativo e sociale svolto da Casa Madre in questi anni, in dialogo costante con la comunità locale.

Particolare attenzione sarà dedicata alle storie e ai percorsi di crescita dei giovani accolti, mettendo al centro non solo il sostegno materiale, ma soprattutto la costruzione di relazioni, responsabilità e prospettive future. Casa Madre rappresenta infatti una realtà a dimensione familiare in cui accoglienza ed educazione si intrecciano quotidianamente, con l’obiettivo di accompagnare ogni persona verso una piena dignità e autonomia.

La conferenza sarà anticipata alle ore 10.00 dalla Santa Messa presieduta da Don Matteo Galloni, aperta a chi desidera partecipare presso la stessa Sede della Fondazione. A seguire sarà offerto un pranzo in piedi a buffet per tutte le persone partecipanti

Fonte: Fondazione Amore e Libertà

Notizie correlate