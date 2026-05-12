San Miniato tra arte e architettura: al via la mostra "Tavole di Rilievo" a Palazzo Grifoni

Mancano pochi giorni all'inaugurazione di "Tavole di rilievo", l'attesa mostra personale dell'artista e Architetto Paolo Tinghi che aprirà le porte venerdì 15 maggio presso lo storico Palazzo Grifoni a San Miniato, nelle sale gentilmente concesse da Crédit Agricole. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Architettura e Territorio Lanfranco Benvenuti, con il patrocinio della Fondazione CR San Miniato, Fondazione Istituto Dramma Popolare, San Miniato Promozione, Curia Vescovile di San Miniato, l’Università Popolare Ignazio Donati, e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pisa si appresta a offrire ai visitatori uno sguardo inedito sulla città.

"Siamo pronti a presentare una riflessione profonda sul nostro centro storico", spiega l’Architetto Ilaria Borgioli, presidente dell’Associazione. "Attraverso quaranta opere, San Miniato viene 'rilevata' tecnicamente ma anche 'rivelata' nella sua essenza più intima".

Il titolo stesso gioca sulla doppia natura dell'opera: da un lato il rilievo come operazione tecnica del mestiere di architetto, dall'altro la fisicità del supporto ligneo su cui imprime la sua visione. Non aspettatevi semplici vedute urbane: quella in arrivo è una mostra sull'ambiguità e sul tempo. Le opere penetrano nelle viscere del sogno, cristallizzando i luoghi di San Miniato in visioni, superfici aspre e colori indefiniti.

La mostra (aperta fino al 24 maggio) trasforma il concetto di rilievo architettonico in un viaggio materico fatto di legno e colore, dove il passato e il sogno si fondono. Un appuntamento imperdibile per chi vuole riscoprire la bellezza dell'esistente attraverso la sensibilità di un autore capace di trasformare la struttura urbana in emozione pura.

San Miniato - Palazzo Grifoni

Dal 15 maggio al 24 maggio

Orari di Apertura: Sabato e Domenica dalle 11 alle 18

Gli altri giorni su Appuntamento

INAUGURAZIONE 15 maggio ore 18.

Fonte: Ufficio stampa

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