Segnalazioni di molestie su treni in Toscana, arrestato un 19enne

In seguito a più segnalazioni per episodi di molestie, che sarebbero avvenute a bordo di alcuni treni, la polizia ferroviaria di Firenze il 27 aprile ha proceduto al fermo per indiziato di delitto di un giovane 19enne di origine straniera, gravemente indiziato dei fatti. Gli accertamenti sono partiti dalle segnalazioni ricevute dagli agenti della polizia ferroviaria, 4 in pochi giorni per altrettanti episodi di molestie a sfondo sessuale ai danni di giovani viaggiatrici su convogli in diverse tratte regionali. Le richieste di aiuto, spiega in una nota la Questura di Firenze, avvenute tutte tra 22 e 23 aprile scorso alla centrale operativa della polizia ferroviaria, le modalità delle aggressioni e la descrizione hanno subito fatto ritenere che si trattasse della stessa persona, nonostante i fatti si fossero verificati in tratte ferroviarie diverse e distanti tra loro. Le giovani, in alcuni casi minorenni, secondo quanto ricostruito sarebbero state seguite a bordo dei treni dove l'uomo, approfittando del fatto che fossero da sole, dopo averle avvicinate con scuse varie le avrebbe toccate e in alcuni casi cercato di baciarle.

In pochissimo tempo gli agenti hanno ricavato l'immagine dell'uomo, divulgata alle pattuglie impiegate nel controllo degli scali e a bordo dei treni. Proprio una di queste pattuglie, nel pomeriggio del 27 aprile, ha notato l'uomo alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze: la somiglianza con la foto diramata ha subito attivato gli agenti, che lo hanno fermato e condotto negli uffici. A seguito di ulteriori approfondimenti per il 19enne è scattato il fermo di indiziato di delitto e il trasferimento, a disposizione dell'autorità giudiziaria, presso il carcere di Sollicciano. L'autorità giudiziaria ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

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