Nuova segnaletica con Qr code a Radicondoli

Nuovi arredi e nuova location per il centro di informazioni turistiche, nuovi arredi per il Museo della Geotermia insieme a segnaletica, insegne, strutture e supporti digitali per le informazioni. Ed ancora, interventi sulla sala mostre e sala convegni di Palazzo Bizzarrini, allestimenti esterni al Teatro per contenere materiali divulgativi. Ci sono anche una nuova segnaletica con Qr code e una nuova mappa cartacea con i percorsi a piedi da fare.

Sono solo alcuni degli interventi realizzati grazie al contributo del Fondo Montagna, una progettualità regionale avviata già nel 2023 – e conclusa da poco - con la compartecipazione del Comune di Radicondoli che ha visto investimenti di carattere culturale e turistico per un valore complessivo di circa 170mila euro.

“Informazione reale e informatizzazione virtuale sono le linee guida di tutti questi interventi - commenta il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini - Di base c’è la tutela dell’identità storica e culturale, la promozione e la valorizzazione del turismo sostenibile, ambientale, responsabile. Sono andati in questa direzione gli interventi di arredo e di segnaletica per far conoscere in modo ordinato, accessibile, funzionale”.

Tra gli altri investimenti, c’è la collocazione alle entrate dei borghi di strutture che presentano il quadro completo delle aziende turistiche, ristorazione e commerciali di tutto il territorio comunale, sulla base del “chi e dove sono” e “cosa fanno” con la presenza di un qr-code per ciascuna attività. Il codice porta ad una scheda completa sul web, corredata di foto, posizione in mappa ed eventuali offerte per i visitatori, inserita come un modulo dedicato nel nuovo sito visit-Radicondoli. Altro intervento, il completamento della segnaletica per itinerario storico-artistico, già installata nei borghi, con il supporto informatico tramite qr-code. Ci sono anche schede particolareggiate ed immagini con descrizione bilingue del singolo luogo storico, inserite come un modulo dedicato nel nuovo sito visit-Radicondoli.

“Si tratta di informazioni utili alla conoscenza e a far muovere i visitatori in modalità slow, mettendo assieme: accoglienza, informazioni storiche, curiosità, cibo e prodotti del territorio, molti dei quali biologici – specifica il sindaco – E’ attraverso tutto questo che il viaggiatore entra in relazione con la nostra comunità per scoprire “Il calore della terra e il calore della gente”, nostro punto di forza”.

Tra le novità, una nuova mappa cartacea a disposizione dell’ufficio turistico che raccoglie le indicazioni non solo dei borghi, ma anche del resto del territorio, con i percorsi di trekking inseriti in modo da poter indicare con un solo mezzo un quadro di informazioni più ampio. Sempre in cartaceo, c’è una mappa plurilingue con tutte le attività del territorio e ce ne è una con l’itinerario storico-artistico in modo da avere a disposizione del visitatore l’informazione completa sia in forma cartacea che digitale.

Fonte: Comune di Radicondoli

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