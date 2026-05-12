Servizio civile, un posto per la biblioteca di Montespertoli

Il Comune di Montespertoli partecipa al bando 2026 del Servizio Civile Regionale promosso da Anci Toscana, Regione Toscana e Giovanisì, cofinanziato dall'Unione europea – Coesione Italia 21-27, e cerca un giovane volontario da inserire per dodici mesi nel progetto "Biblioteche comunali e partecipazione":

Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 29 anni (30 non compiuti), residenti o domiciliati in Toscana. Il servizio dura 12 mesi con un compenso mensile di 507,30 euro.

“La giovane o il giovane volontaria/o avrà la possibilità di conoscere da vicino tutta l’organizzazione del servizio bibliotecario: dal front office al back office, dalla collezione bibliografica fino alle attività che ruotano attorno alla biblioteca. L’obiettivo è offrirgli una panoramica completa di come funziona il servizio e farlo partecipare attivamente a tutti i progetti, dalle presentazioni dei libri alle attività rivolte ai bambini” Daniela Brenci, Responsabile Ufficio Cultura, Promozione del Territorio, Musei e Biblioteca

Le domande vanno presentate entro le ore 12:00 del 10 giugno 2026 sulla piattaforma di Regione Toscana: https://servizi.toscana.it/sis/DASC

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa