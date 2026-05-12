Sesto Fiorentino, i candidati sindaco a confronto sul futuro dell'economia locale

Economia e Lavoro Sesto Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

CNA Piana Fiorentina porta le imprese al centro del confronto elettorale: aree industriali da riqualificare, infrastrutture da potenziare, PMI da sostenere. Mercoledì 13 maggio il dibattito con Brunori, Corsi, Martini, Papa e Sforzi

Che cosa faranno concretamente per le piccole e medie imprese? Come intendono rilanciare le aree industriali? Quali risposte hanno su infrastrutture e viabilità? Mercoledì 13 maggio CNA Piana Fiorentina porta questi temi al centro della campagna elettorale di Sesto Fiorentino con un dibattito pubblico tra i cinque candidati alla carica di sindaco.

L'appuntamento è alle 17.30 presso ZoWorking, in via R. Bruschi 128, ingresso libero. A moderare sarà la giornalista Sandra Nistri. Introduce Massimo Cerbai, presidente di CNA Piana Fiorentina. In campo Daniele Brunori (Lista civica Via Nova), Beatrice Corsi (Ecolò e Lista Sesto Collettiva), Alessandro Martini (Sesto Riformista), Stefania Papa (Coalizione Centrodestra) e Damiano Sforzi (Lista per Sesto). Tre minuti a testa per rispondere a ciascuna domanda, poi il microfono passa al pubblico.

Il quadro economico che fa da sfondo racconta di un territorio che tiene, e che su alcuni indicatori fa meglio della media. Tra il 2021 e il 2025 Sesto Fiorentino ha perso il 2,5% delle imprese attive, dato più contenuto rispetto sia alla media della Piana Fiorentina (-4,5%) sia a quella dell'intera Città Metropolitana (-4,6%). Il manifatturiero segna una flessione del 4,8%, contro l'11,1% della Piana; il commercio arretra del 12,5%, contro il 14,1% dell'area. Le costruzioni tengono, stabili.

Con 4.319 imprese attive Sesto è il comune con la maggiore concentrazione di imprese della Piana (il 39% del totale dell'area) e vanta una delle incidenze di imprenditoria straniera più alte della provincia: il 37,5% delle imprese attive, quasi il doppio della media metropolitana (19,8%). Un dato che parla di capacità di attrazione, di apertura, di un tessuto economico in continuo movimento. Nell'intera Piana più di una impresa su tre è artigiana: 4.124 su 11.010, spina dorsale silenziosa ma essenziale dell'economia locale.

«I dati ci consegnano un territorio con basi solide, ma che ha bisogno di risposte concrete e tempestive», afferma Massimo Cerbai, presidente di CNA Piana Fiorentina. «Le flessioni nel manifatturiero e nel commercio non sono numeri astratti: dietro ci sono imprese, famiglie, posti di lavoro. Per questo abbiamo voluto questo confronto: per portare all'attenzione dei candidati le priorità reali delle imprese e costruire insieme, da subito, un'agenda condivisa».

Tra i temi al centro del dibattito c'è la riqualificazione delle aree produttive. Querciola, Volpaia e le altre zone industriali di Sesto attendono da anni interventi strutturali. Le imprese chiedono viabilità adeguata, servizi per lavoratori e aziende, connettività, comunità energetiche rinnovabili: gli ingredienti di un hub produttivo moderno, capace di attrarre investimenti e trattenere imprese.

Spazio anche alle infrastrutture e alla viabilità: Sesto Fiorentino sconta una posizione geografica complessa, stretta tra il nodo autostradale di Calenzano, il traffico della piana pratese e i flussi pendolari verso Firenze. Il collegamento tra la Fi-Pi-Li e l'A11, la gestione del traffico pesante sulle arterie comunali e il rafforzamento del trasporto pubblico verso il capoluogo sono questioni aperte da anni, che incidono ogni giorno sulla vita delle imprese e dei lavoratori. È sul tavolo anche il rischio idrogeologico: dopo gli eventi alluvionali del marzo 2025, la sicurezza del territorio è diventata una priorità che il prossimo sindaco non potrà rimandare.

Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
30 Aprile 2026

Stella al Merito del Lavoro per 68 persone in Toscana: l'elenco completo

Sono 68 le lavoratrici e i lavoratori che si sono distinti per la qualità professionale, per i miglioramenti che hanno apportato all’attività quotidiana della propria azienda o per gli insegnamenti [...]

Firenze
Economia e Lavoro
24 Marzo 2026

L'acqua in Toscana ha le tariffe più alte, Uil: "La multiutility le abbassi"

La Toscana detiene un primato di cui farebbe volentieri a meno: è la regione con le tariffe idriche più elevate di tutta Italia. Lo certifica uno studio della UIL nazionale [...]

Sesto Fiorentino
Economia e Lavoro
7 Marzo 2026

Ikea Sesto Fiorentino condannata per comportamento antisindacale dopo ricorso Cgil

Il Tribunale del lavoro di Firenze ha condannato IKEA per comportamento antisindacale accogliendo il ricorso presentato dalla Filcams CGIL di Firenze ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. La [...]



Tutte le notizie di Sesto Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina