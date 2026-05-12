Sicurezza stradale e decoro: via al piano sfalci 2026 su oltre 4mila chilometri di banchina

Con l’arrivo del mese di maggio, la Provincia di Siena ha dato il via degli interventi di taglio dell’erba e manutenzione delle banchine lungo la rete viaria di competenza. Un piano imponente che mira a garantire la massima visibilità per gli automobilisti e a preservare il decoro di uno dei paesaggi più iconici al mondo.

I numeri dell’operazione. Il servizio copre un’estensione complessiva di circa 1.550 chilometri di strade provinciali. Poiché l’intervento viene eseguito su entrambi i lati della carreggiata e, in diversi tratti, ripetuto ciclicamente per contrastare la ricrescita stagionale, il volume totale di sfalcio supererà la soglia dei 4.000 chilometri.

Una gestione sinergica tra ente e ditte esterne. Per garantire capillarità e rapidità d'azione, la Provincia ha strutturato una macchina operativa che vede la collaborazione tra risorse interne e operatori privati. Il personale della Provincia di Siena si occuperà direttamente di circa 600 chilometri di rete mentre, i restanti 950 chilometri sono stati affidati a ditte esterne specializzate, aggiudicatarie degli appalti per le quattro aree del territorio.

"Questo piano di interventi non è solo manutenzione ordinaria, ma una precisa scelta di cura e presidio del nostro territorio", sottolinea la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti. "Siamo consapevoli che la sicurezza stradale e il decoro ambientale siano precondizioni essenziali per la qualità della vita dei nostri cittadini e per l’accoglienza turistica che rende la nostra provincia un’eccellenza internazionale. Nonostante le sfide finanziarie che gli Enti provinciali affrontano, abbiamo scelto di investire risorse e potenziare i mezzi per garantire risposte concrete e tempestive. Vedere i nostri addetti attivi su oltre 1.500 km di strade è il segno di un’amministrazione che vuole essere vicina a ogni Comune, dalle aree urbane a quelle più periferiche, valorizzando il lavoro del personale interno e la sinergia con le imprese del territorio".

Mezzi e potenziamento del servizio. L'operazione, che si protrarrà per circa quattro mesi, vedrà l’impiego di una flotta variabile dai 12 ai 24 mezzi contemporaneamente attivi nei periodi di massima crescita della vegetazione. Per potenziare la capacità d’intervento, la Provincia metterà in campo fino a 12 macchine operatrici proprie, includendo nel parco mezzi anche 3 trattori tecnologicamente avanzati appositamente presi a noleggio per massimizzare l'efficienza e la velocità nei tratti più complessi.

La Provincia invita gli utenti della strada alla massima prudenza e al rispetto della segnaletica temporanea in presenza dei cantieri mobili e delle macchine operatrici in funzione

Fonte: Provincia di Siena

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