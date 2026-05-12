Street art sulla cabina Enel a Balconevisi, lanciato il concorso per gli artisti

L’associazione Balconevisi Eventi, in collaborazione con Filippo Lotti art Curator annuncia oggi l'apertura ufficiale di un concorso di Street Art finalizzato alla riqualificazione della cabina Enel situata nei pressi del campanile e del sito storico del paese.

L'iniziativa, come spiegato in una nota dell'associazione, si inserisce nell'ambito della valorizzazione della zona della chiesa vecchia di Balconevisi, "parte integrante di un percorso di recupero che l'associazione sta portando avanti con determinazione per ridare decoro a un'area di fondamentale importanza storica e affettiva per l’intera comunità. L'obiettivo è quello di trasformare un elemento puramente infrastrutturale in un'opera d'arte capace di dialogare con il contesto paesaggistico e la memoria locale".

Balconevisi Eventi spiega che "portare avanti progetti di questa portata in una piccola realtà locale richiede un impegno notevole. Essendo le forze a disposizione limitate, il sostegno collettivo è vitale per il successo dell'iniziativa. Per questo motivo, l'associazione invita chiunque volesse contribuire a supportare il progetto della "Chiesa Vecchia" attraverso donazioni liberali o tramite il tesseramento annuale a Balconevisi Eventi. Ogni forma di aiuto, anche piccola, rappresenta un contributo essenziale per la tutela del nostro patrimonio".

Il concorso

Il concorso di street art della cabina ENEL in piazza 1 Maggio a Balconevisi è promosso dall’associazione Balconevisi Eventi, in collaborazione con progetto Street Art di E-distribuzione e Filippo Lotti Art curator. La cabina elettrica dovrà essere dipinta nelle quattro facciate per un totale di circa 75mq ed è possibile utilizzare diverse forme di creatività, dal murales al graffiti alla pittura.

Gli artisti e le artiste dovranno realizzare la loro opera ispirandosi ai seguenti temi:

- Radici del territorio (inteso come luogo e contesto in cui è situato il borgo)

- Barbagianni (inteso come soprannome degli abitanti del luogo)

- Bacconevisi (inteso come Bacco, figura rappresentativa e mitologica del paese)

- Dono della terra (inteso come il tartufo bianco e la sua ricerca, in quanto il paese si erge in una zona di notevole interesse produttivo)

Qui il bando del concorso completo, con tutti i dettagli e i requisiti per la partecipazione.

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