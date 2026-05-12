Successo per il primo "raduno Santa Cruz" di auto storiche

Venticinque auto storiche selezionate si sono incontrate domenica a Santa Croce per il 1° raduno Santa Cruz, organizzato dal Club Automobilistico "La Gherardesca". Nonostante il meteo avverso, dopo il ritrovo e la colazione le auto sono partire in direzione del Poggio Adorno per una sosta alla Villa Vettori Bargagli, con aperitivo e foto di rito. Attraverso l’oasi naturale, il gruppo si è poi trasferito alla MPG industria conciaria: la visita, guidata dalle sorelle Giardi, è stata davvero inusuale in eventi come questi e gradita da tutti.

"È stata una sfida che abbiamo voluto raccogliere e che abbiamo vinto – ha commentato Giancarlo Catarsi, presidente del Club - grazie all’impegno che mettiamo in tutte le nostre iniziative. Premiata dal riscontro e dal gradimento dei partecipanti, dalla fiducia dell’amministrazione comunale, con il sindaco e il vicesindaco che hanno partecipato all’evento, e degli sponsor che ci hanno accolto e sostenuto. La soddisfazione di aver costruito qualcosa che possa durare negli anni a venire".

Fonte: Ufficio stampa

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