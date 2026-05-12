Tutto esaurito al Teatro Verdi per l'incontro con Invitalia dedicato ai giovani imprenditori

La platea del teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno questa mattina era piena e qualcuno si è dovuto sistemare nei palchetti laterali per poter seguire la mattinata dedicata all'auto impiego per gli under 35, una costola del più ampio progetto di sviluppo che l'amministrazione Giannoni sta cominciato a mettere in campo per rilanciare in uno dei suoi filoni l'economia e di conseguenza anche l'occupazione a Santa Croce.

Questa mattina al teatro Verdi l'appuntamento era rivolto ai giovani che hanno potuto seguire tutte le spiegazioni degli esperti di Invitalia collegati da remoto, del docente universitario Giuseppe Sigismondo Martorana consulente dell'amministrazione Giannoni e del segretario comunale Daniele Longo. Erano presenti anche degli amministratori comunali, il sindaco Roberto Giannoni, l'assessore alle attività produttive Simone Balsanti e Valentina Fanella l’assessore servizi educativi e scolastici.

Una mattinata intensiva, dove ai giovani sono state illustrate le varie possibilità per accedere ai fondi messi disposizione da Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, che a seconda del progetto può mettere erogare fino a 30 mila euro, ma anche oltre, ad esempio nel caso di imprese ecologicamente rivolte all'economia circolare i contributi a fondo perduto possono arrivare a 40 mila euro. Fondi che vengono erogati o interamente a fondo perduto a parzialmente senza restituzione e per il restate a tassi agevolati, tutto dipende dal tipo di progetto e di business plan che i candidati presentano. I vertici dell'Agenzia si sono confrontati con i giovani minori 35 anni dopo avere illustrato le varie possibilità e hanno dato risposte sulle tipologie di progetti che gli aspiranti imprenditori hanno ipotizzato di voler sviluppare. Insomma un momento costruttivo e proficuo.

Il sindaco Giannoni oltre ad aver fatto l'un inquadramento politico di questa iniziativa, che merita ricordarlo si era aperta con il convegno rivolto a tutti gli imprenditori e tenutosi circa un mese fa a Poteco, ha spiegato che questa

è una delle linee di sviluppo per il rilancio di Santa Croce, che passa per lo sviluppo imprenditoriale, per il rilancio economico per l'urbanistica, per l'incremento occupazionale. Insomma un disegno articolato e complesso di cui però i giovani fanno parte a pieno titolo e sono uno dei motori fondamentali.

“Spesso- ha detto Giannoni - si ha timore della critica e dell'insuccesso a impegnarsi in un'attività imprenditoriale, ma questo non è giusto, è un autolimitazione che dovete superare, certo con tutte le valutazioni del caso. Spesso, inoltre, basta spostare di poco il punto di vista per trasformare un’osservazione della realtà in un'opportunità imprenditoriale, che magari nasce dall'intuizione di un bisogno, di una domanda. Per questo vi esorto a non avere paura di confrontarvi con i vertici di Invitalia e cercare di dare un taglio sostenibile alle vostre idee. Noi stamani siamo qui per offrirvi un'opportunità e darvi un sostegno concreto per dare gambe alla vostra idea, non solo economico ma anche in termini di valutazione del progetto”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa