Torna 'Camminando sulle Terre dei Medici' a Cerreto Guidi

Torna “Camminando sulle Terre dei Medici”, l’ormai tradizionale appuntamento con la camminata organizzata dalla Contrada di Porta al Palagio, con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi.

Si tratta di un’iniziativa che unisce natura, ambiente, tradizione e tanto divertimento. Quest anno la passeggiata è animata da scene teatrali attraverso cui i partecipanti sono chiamati a trovare indizi, smascherare un traditore… e risolvere un mistero! Una vera e propria “camminata con delitto” interattiva, avvincente e molto divertente.

L’obiettivo non è solo districare un intrigo, ma fornire degli spunti per approfondimenti storici sui personaggi che ai tempi di Cosimo I vivevano fuori dalle Corti e che per questo sono meno noti.

Il tragitto di circa 7 km si snoda ad anello nella campagna cerretese; da via di Gugnani si passa a Strognano, ammirando la vista sul lago di Streda per tornare poi verso Sommiano e di nuovo in Gugnani, apprezzando dall’alto altri due piccoli laghi e passando fra filari di vigne e oliveti: alla storia si lega quindi ancora una volta, la scoperta e la valorizzazione del territorio.

Il percorso è medio/facile, ma servono ovviamente calzature e abbigliamento adeguati. La partenza è fissata intorno alle ore 15,00 di sabato 16 maggio, dal parcheggio della Loggia dei Medici in via di Gugnani per una durata complessiva di circa 3 ore comprensive delle soste recitate e di una sosta ristoro.

La camminata termina nel boschetto di Gugnani con un pic nic attraverso cui riscoprire l’antica Festa del Grillo.

Le iscrizioni sono ancora aperte (tel.3466691898 – 3311089795), è possibile partecipare sia alla camminata che al pic nic al costo di 20 euro, o solo ad una parte del programma (10 euro solo camminata, 15 euro solo apericena). Per i più piccoli il costo è ridotto fra i 6 e i 10 anni, a 15 euro per tutto il programma, a 5 euro per la sola camminata, a 10 euro per l’apericena. Tutto gratis sotto i 6 anni.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa