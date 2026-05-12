Un torneo benefico a Castelfiorentino per la prevenzione dell'endometriosi

“Diamo un calcio al silenzio, al dolore invisibile e all’indifferenza”. Questo in estrema sintesi il contenuto dell’appello lanciato da Endo-Care, associazione impegnata nella prevenzione dell’endometriosi, per il Torneo di calcio a scopo benefico in programma domenica 17 maggio allo Stadio Comunale “Riccardo Neri” di Castelfiorentino (inizio ore 10.00).

L’iniziativa, che è organizzata da FBC Castelfiorentino United e da “Endo-Care insieme per prenderci cura della salute delle donne A.p.s.” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, si propone di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una corretta prevenzione dell’endometriosi, patologia femminile che può portare, se non adeguatamente curata per tempo, anche a danni invalidanti permanenti.

Il torneo prevede otto squadre di sette giocatori categoria “pulcini” (nati nel 2016) che si sfideranno in due gironi (A e B) attraverso partite di 10 minuti. Al termine della fase iniziale, le migliori procederanno al Girone Oro, mentre le altre parteciperanno al Girone Argento. Queste le squadre partecipanti: Castelfiorentino United, Sextum Bientina, Poggibonsese, Sestese, Scandicci, Pro Livorno Sorgenti, Novoli, Signa.Al termine del torneo sono previste le premiazioni e il il pranzo all’interno della struttura.

La prevenzione dell’endometriosi è legata essenzialmente all’individuazione delle caratteristiche e dei sintomi di questa patologia, che come è noto si segnala per l’anomala presenza di tessuto endometriale (mucosa di rivestimento della cavità uterina), all’esterno dell’utero. Una condizione che può interessare la donna già dalla prima mestruazione, ed accompagnarla fino al termine dell’età riproduttiva, con dolori acuti in fase mestruale, nei rapporti sessuali, ecc.

L’associazione “Endo-Care” – formata esclusivamente da volontari (medici e professionisti sanitari, pazienti, ecc..) - è attivamente impegnata in quest’opera di sensibilizzazione da diversi anni, anche sul versante scolastico, e anche il Comune di Castelfiorentino vi ha aderito in passato con alcune iniziative simboliche.

“L’endometriosi – osserva l’Assessora alle Politiche Sociali, Federica Parisi – è notoriamente una patologia difficile da diagnosticare. E’ pertanto fondamentale informare le donne sull’importanza di prestare attenzione a determinati sintomi, affinché possano effettuare per tempo le cure necessarie. Come è già avvenuto in passato, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere questa nuova iniziativa di Endo-Care, in collaborazione con FBC Castelfiorentino United, che ringrazio per la disponibilità. Colgo l’occasione per ricordare che la campagna di prevenzione di Endo-Care nel nostro territorio proseguirà anche nel mese di settembre”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa