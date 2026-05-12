Ferruzza conquista il titolo provinciale Uisp Empoli Valdelsa per la quarta volta

La serata montelupina si tinge dei colori bianconeri della Ferruzza. Il team guidato da Mauro Parentini conquista il titolo provinciale Uisp Empoli Valdelsa per la quarta volta, a quattro anni di distanza dall’ultimo trionfo del 2022. Sconfitta ai calci di rigore la Casa Culturale di mister Nicola Matteoli, dopochè gli ottanta minuti regolamentari erano terminati sul risultato di 1-1. Vantaggio proprio dei samminiatesi al 17° del primo tempo con il calcio di punizione di Mattia Bartalucci che si insacca alla destra del portiere bianconero Pannocchia. Passa appena un minuto e capitan Riccardo Bertelli e compagni trovano l’immediato 1-1 grazie a una sfortunata deviazione nella propria porta di Saitta. Il pareggio rinvigorisce la Ferruzza che sfiora il raddoppio nel finale del primo tempo con Mattia Scannadinari e a inizio ripresa con la conclusione dal limite di Bertelli.

Nel corso del secondo tempo, cresce la Casa Culturale che prova a sorprendere la porta fucecchiese ma capitan Quaglierini e soci non riescono a trovare lo spunto per far pendere il match in loro favore. Si va così ai penalties. I tiratori si rivelano infallibili fino all’ultimo rigore calciato da Saitta che si fa respingere la conclusione da Pannocchia. Capitan Bertelli può così infilare alle spalle di Calorini il rigore decisivo che fa esplodere la gioia liberatoria della Ferruzza. Gli uomini di Parentini ricevono il trofeo più ambito dal vicesindaco e assessore allo sport di Fucecchio, Fabio Gargani. Mastica amaro la Casa Culturale che esce a testa altissima ma, dopo le sconfitte del 2018 e 2019 rispettivamente con Ferruzza e Real Isola, non riesce a infrangere il tabù della finalissima.

Davanti a oltre 600 spettatori che hanno gremito gli spalti del Carlo Castellani di Montelupo, i samminiatesi hanno ricevuto la coppa della seconda classificata dal sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, mentre l’assessore allo sport del Comune di Empoli Laura Mannucci ha premiato le terze classificate, Real Isola e Unione Valdelsa. Solito gustoso pre gara in avvio di serata con la rassegna “Calciogiocando”, organizzata dalla Uisp Empoli Valdelsa in collaborazione con Unicoop Firenze sezione di Empoli. Protagonisti i “piccoli amici” di Castelfiorentino, Giovani Fucecchio, Sancascianese, Giovani Gavena, Avane, Ponzano e Santa Maria. Una bellissima festa di sport rivolta ai giovani atleti in erba delle scuole calcio del territorio. Dopo il successo della Ferruzza nel match più atteso, spazio nei prossimi giorni alle finali di Coppa Uisp, Coppa Circondario e Coppa Amatori che faranno calare il sipario sulla stagione di calcio amatoriale.