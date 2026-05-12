Hackathon all'Università di Siena: una giornata dedicata ad AI e automazione

Il 15 maggio 2026 si terrà una giornata interamente dedicata agli Agenti AI e all’automazione: l’Università di Siena ospiterà infatti la prima edizione dell’evento “Hackathon AI e automazione”. L’iniziativa si svolgerà presso l’Aula B della sede San Niccolò (via Roma, 56) e negli spazi adiacenti.

L’evento coinvolgerà oltre 110 studentesse e studenti delle scuole del territorio senese, offrendo loro l’opportunità di mettersi in gioco, lavorare in team e sviluppare soluzioni innovative. Nel corso della giornata i partecipanti saranno chiamati a progettare una soluzione a una sfida nel campo delle biotecnologie, per poi presentarla a una giuria di esperti.

L’hackathon sarà all’insegna di creatività, tecnologia e collaborazione: uno spazio in cui le idee prendono forma e il futuro si costruisce insieme.

Ciascuna delle classi coinvolte ha effettuato una formazione preliminare di sei ore di lezione a cura degli studenti della rete SAINet - Siena Artificial Intelligence Network, associazione fondata da studentesse e studenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche – DIISM dell’Ateneo.

Hanno partecipato all’iniziativa: le classi V, sezioni AI e CI dell'IIS Sarrocchi; le classi IV, sezioni B e I del Liceo scientifico Galilei; le classi IV, sezioni A e B dell'IIS Roncalli (Poggibonsi).

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Coding Girls”, nasce dalla collaborazione tra il DIISM, la Fondazione Mondo Digitale e l’Associazione studentesca SAINet.

Informazioni sono pubblicate sul sito di Ateneo: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/hackathon-ai-e-automazione-prima-edizione-dedicata-allinnovazione .

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa

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