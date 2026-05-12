Use contro Cecina, Valentino: "Serve la mentalità giusta"

Ancora Cecina, come due anni fa quando coach Valentino giocò la sua prima semifinale da capo allenatore dell’Use Computer Gross, con la speranza che stavolta l’esito sia diverso. Si comincia subito, mercoledì 13 maggio ore 21 al pala Poggetti col ritorno sabato sera in via Martini. Una sfida alla quale le due squadre si presentano con un bilancio di 1-1 in stagione regolare e con un identico 2-0 nel primo turno playoff. Una sfida che ne ricorda mille altre del passato, che rimette davanti ai biancorossi il grande ex Andrea Da Prato, che promette di essere bella ed equilibrata.

“Troviamo Cecina – attacca il tecnico biancorosso - cosa che non ci sorprende vista la qualità di un roster costruito sicuramente per arrivare alle fasi finali del campionato. In stagione regolare è stato lampante, soprattutto nella partita di ritorno dove ci hanno surclassato, quanto sia importante tenere altissimo il livello di concentrazione difensivo, riuscendo a non far entrare in ritmo i giocatori più pericolosi Turini e Saccaggi e collaborando di squadra sui pick & roll giocati da Sabotig e Bruni”. “Mi aspetto una serie molto particolare – prosegue - sarà importante entrare con la mentalità giusta indipendentemente dal risultato che avrà gara uno perché ai playoff può succedere di tutto e se, abbiamo sorpreso al primo turno, vogliamo provarci ancora”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Radio 675 (il link sarà pubblicato anche sulla pagina facebook use basket).

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa