Use, intervento riuscito per Caterina Logoh

È perfettamente riuscito l’intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro che Caterina Logoh dell'Use Rosa Scotti si era lesionato durante gara 1 dei quarti di finale playoff con Umbertide. L’esterna biancorossa si è affidata al dottor Raffaele Cortina che l’ha operata nella clinica “Casa di Cura Santa Teresa” di Isola del Liri, in provincia di Frosinone ed ora è già al lavoro per tornare quanto prima in campo. Un grande abbraccio da parte di tutta la grande famiglia biancorossa.
Fonte: Use Basket - Ufficio stampa
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