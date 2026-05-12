Use, intervento riuscito per Caterina Logoh

È perfettamente riuscito l’intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro che Caterina Logoh dell'Use Rosa Scotti si era lesionato durante gara 1 dei quarti di finale playoff con Umbertide. L’esterna biancorossa si è affidata al dottor Raffaele Cortina che l’ha operata nella clinica “Casa di Cura Santa Teresa” di Isola del Liri, in provincia di Frosinone ed ora è già al lavoro per tornare quanto prima in campo. Un grande abbraccio da parte di tutta la grande famiglia biancorossa.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate