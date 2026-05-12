Valdelsa Film Festival, assegnato il Premio del Pubblico della seconda serata

Prosegue alla Stanza Rossa, in via 4 Novembre 2/d a Castelfiorentino, il Valdelsa Film Festival con il secondo appuntamento della rassegna 'Corti: visioni di genere'. Come da tradizione, ogni serata propone la proiezione di cinque cortometraggi, alla presenza dei rispettivi registi, che incontrano il pubblico al termine delle proiezioni.

Gli spettatori hanno l'opportunità di esprimere la propria valutazione per ciascun corto attraverso una scheda di voto, con un punteggio da 1 a 5. In attesa dei risultati complessivi e dell’assegnazione del Premio del Pubblico della serata, il dialogo con gli autori rappresenta uno dei momenti centrali dell’evento, favorendo un confronto diretto tra cinema e spettatori.

Per quanto riguarda la prima serata, hanno partecipato alla votazione 28 spettatori. Il Premio del Pubblico è stato assegnato a Gabriele Lenzi con il cortometraggio Eden, che ha ottenuto 100 punti.

Al secondo posto si è classificata Irene Baruffetti con Crimson Park Serenade (98 punti), seguita da Sacha Del Sole con Levitico 18.19 (96 punti). Quarto posto per Piero Calvarese con Fabiana (93 punti), mentre chiude la classifica Alessandro Benna con Se dici undici (73 punti).

Al termine della rassegna, una giuria tecnica assegnerà inoltre i premi per Miglior Film, Miglior Regia, Migliore Attrice e Miglior Attore.

L'ingresso è consigliato su prenotazione.

Fonte: Ufficio Stampa