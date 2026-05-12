Vent'anni di Librerie.coop: chiuso il 2025 con risultati positivi

Cultura Toscana
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Nel 2026 Librerie.coop celebra un traguardo significativo: vent’anni di attività nel panorama librario italiano. Un anniversario importante che coincide con la chiusura del bilancio 2025 in utile per il quinto anno consecutivo, a conferma della solidità del percorso intrapreso negli ultimi anni.

Il bilancio 2025, approvato nella seduta del 29 maggio, si è chiuso con un risultato della gestione operativa pari a oltre 500 mila euro, un ebitda di oltre 1 milione di euro e un utile di 200 mila euro che include svalutazioni e accantonamenti per poco meno di 200 mila euroLe vendite hanno raggiunto 43 milioni di euro superando i livelli del 2024, distribuite su una rete di quasi 100 punti vendita: 40 librerie tradizionali e oltre 60 spazi libri all’interno della grande distribuzione organizzata. Un risultato particolarmente rilevante in un contesto di mercato in contrazione (-2,1%), a fronte del quale Librerie.coop ha segnato una crescita di quasi il 3%.

Dopo una fase di avviamento, dal 2021 l’azienda ha raggiunto una stabilità economica consolidata, con risultati positivi anno dopo anno. Un percorso reso possibile grazie a scelte gestionali efficaci e a un modello commerciale fondato su un assortimento editoriale qualificato, capace di garantire ampia bibliodiversità, unito a un servizio altamente professionale.

Federico Parmeggiani, presidente di Librerie.coop, commenta con soddisfazione questo risultato “I risultati di bilancio anche quest’anno positivi attestano la solidità patrimoniale e la redditività di Librerie.coop, ormai affermata tra i principali protagonisti del mercato librario nazionale, e confermano la forza del suo modello imprenditoriale: aperture in luoghi di prestigio, valorizzazione dei centri storici, rete di vendita in espansione, integrazione con la grande distribuzione, assortimento ampio e un ricco calendario di eventi culturali"

Il ventennale rappresenta un’occasione per condividere questo traguardo con lettrici e lettori, riaffermando i valori che hanno guidato l’azienda fin dall’inizio e ringraziando soci e clienti con una serie di iniziative a loro dedicate.

Tra maggio e novembre, ogni giorno 20 del mese, a fronte di una spesa minima di 20 euro, ai soci coop e ai possessori di carta fedeltà sarà applicato uno sconto del 5% sull’intero scontrino. Inoltre, sempre il giorno 20 di ogni mese, acquistando nelle librerie, una SIM CoopVoce, saranno riconosciuti 20 euro di traffico in omaggio.

Le celebrazioni culmineranno a fine giugno a Passaggi Festival, a Fano, con un evento pubblico dedicato al mondo editoriale e ai soci Coop, nella cornice della chiesa di San Francesco, alla presenza del presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Livio Trombone e con un evento in tardo autunno nell’ambito di Ad Alta Voce, la rassegna culturale promossa dalla capogruppo.

 

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