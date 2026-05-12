Villa dell’Ambrogiana, il Comune entra nel tavolo tecnico per la valorizzazione del complesso

Il Comune di Montelupo Fiorentino entra ufficialmente nel percorso di valorizzazione della Villa Medicea dell'Ambrogiana con un ruolo nel tavolo tecnico che accompagnerà le prossime fasi del progetto.

La Giunta comunale ha approvato lo schema di accordo tra Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune per la definizione del piano strategico di sviluppo culturale della Villa; un passaggio che consolida il coinvolgimento diretto dell'amministrazione in un progetto considerato centrale per il futuro del territorio.

L'accordo punta al restauro e alla rifunzionalizzazione dell'Ambrogiana attraverso la creazione di un centro culturale innovativo, accessibile e aperto anche a una dimensione internazionale. Un progetto che guarda alla riapertura pubblica di uno dei luoghi più identitari di Montelupo, dopo la definitiva chiusura della struttura penitenziaria nel 2017.

Elemento centrale dell'intesa è la costituzione di un Comitato Tecnico con rappresentanti dei tre enti firmatari. Il tavolo monitorerà l'attuazione del piano strategico, coordinerà le azioni previste e accompagnerà il percorso di valorizzazione del complesso mediceo. Per Montelupo, sedere a quel tavolo significa portare la voce del territorio nelle scelte concrete ed è il riconoscimento di anni di impegno per la valorizzazione di questo luogo unico.

Il progetto potrà contare sui 24 milioni di euro complessivi già annunciati da Ministero e Regione, oltre ad 2 miliotni di euro stanziati dalla Soprintendenza.

«Siamo soddisfatti di essere parte del Comitato Tecnico: è il riconoscimento di un lavoro lungo e costante che il Comune ha portato avanti in questi anni per tenere alta l'attenzione sulla Villa. Ora auspichiamo che si arrivi quanto prima alla firma, per trasformare finalmente le intenzioni in cantiere.», afferma il sindaco Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa