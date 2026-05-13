All’Università di Pisa incontro sulle dipendenze digitali con l’Onorevole Madia

Le dipendenze digitali, l’impatto delle tecnologie online sulla vita quotidiana e la necessità di nuovi strumenti normativi per la tutela dei più giovani sono al centro dell’incontro “Dipendenze digitali tra vuoti normativi ed esperienze locali”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 15.00 presso il Polo Piagge dell’Università di Pisa (via Giacomo Matteotti 11).
Tra gli ospiti anche l’On. Marianna Madia, promotrice della proposta di legge bipartisan per la tutela dei minori online, che porterà il punto di vista delle istituzioni sul tema della regolamentazione degli ambienti digitali e della protezione delle nuove generazioni.
L’iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA). Ad aprire i lavori sarà Elisa Giuliani, Prorettrice alla Sostenibilità e Agenda 2030 dell’Università di Pisa. Sono previsti inoltre i saluti istituzionali di Alessandra Nardini, Assessora della Regione Toscana, e Riccardo Buscemi, Assessore del Comune di Pisa.
Nel corso del pomeriggio interverranno Sara Calderoni, professoressa associata di Neuropsichiatria infantile dell’Università di Pisa, Stefania Garassini, docente e giornalista membro del Board dei Patti Digitali, Valentina Casella dell’Istituto “Iqbal Masih” di Bientina e Fabrizio Matrone del Coordinamento Toscana Patti Digitali. A moderare l’incontro sarà la professoressa Caterina Giannetti dell’Università di Pisa
Fonte: Università di Pisa
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