All’Università di Pisa incontro sulle dipendenze digitali con l’Onorevole Madia

Le dipendenze digitali, l’impatto delle tecnologie online sulla vita quotidiana e la necessità di nuovi strumenti normativi per la tutela dei più giovani sono al centro dell’incontro “Dipendenze digitali tra vuoti normativi ed esperienze locali”, in programma venerdì 15 maggio alle ore 15.00 presso il Polo Piagge dell’Università di Pisa (via Giacomo Matteotti 11).

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è organizzata dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA). Ad aprire i lavori sarà Elisa Giuliani, Prorettrice alla Sostenibilità e Agenda 2030 dell’Università di Pisa. Sono previsti inoltre i saluti istituzionali di Alessandra Nardini, Assessora della Regione Toscana, e Riccardo Buscemi, Assessore del Comune di Pisa.