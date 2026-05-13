ANPI San Miniato cresce ancora: nel 2025 oltre 220 iscritti

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Grande partecipazione a Cigoli per l’assemblea annuale della sezione ANPI di San Miniato, un appuntamento che ha unito memoria, riflessione politica e impegno civile

Grande partecipazione a Cigoli per l’assemblea annuale della sezione ANPI di San Miniato, un appuntamento che ha unito memoria, riflessione politica e impegno civile, confermando il forte radicamento dell’associazione sul territorio.

Al centro della relazione introduttiva del presidente Delio Fiordispina il difficile quadro internazionale, segnato dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente e dal ritorno di tensioni e nazionalismi che, secondo l’ANPI, mettono a rischio pace e democrazia. Ampio spazio è stato dedicato anche alla situazione italiana, definita critica sul piano sociale ed economico, tra aumento delle povertà, caro energia e un clima politico e culturale considerato sempre più segnato da polarizzazione e intolleranza.

Nel corso dell’assemblea sono stati affrontati i temi della difesa della Costituzione, della libertà di stampa, dei diritti democratici e delle preoccupazioni per le recenti misure governative in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Particolare soddisfazione è stata espressa per la crescita della sezione ANPI di San Miniato, nata nel 2022 con 61 iscritti e arrivata oggi a oltre 220 adesioni. Il responsabile del tesseramento Angelo Frosini ha illustrato i dati del 2025: 215 iscritti, di cui 100 donne e 115 uomini, con 62 nuovi tesserati e una crescita del 38,7% rispetto all’anno precedente. Al maggio 2026 le adesioni hanno già raggiunto quota 205.

Numerose le iniziative organizzate nell’ultimo anno: presentazioni di libri, incontri pubblici, celebrazioni del 25 Aprile, attività nelle scuole e manifestazioni dedicate ai temi dell’antifascismo, della memoria e della pace. Tra i progetti futuri figurano la realizzazione di un itinerario della memoria nel territorio comunale, la valorizzazione delle tombe dei partigiani e l’installazione di pannelli informativi dedicati agli antifascisti cui sono intitolate strade e piazze.

Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, impossibilitato a partecipare perché impegnato nella visita istituzionale alla città gemellata di Silly, in Belgio, ha inviato un messaggio di saluto all’assemblea, ricordando il valore dell’ANPI “come associazione del presente”, impegnata a difendere e rinnovare i valori della Costituzione repubblicana. Giglioli ha sottolineato inoltre il ruolo dell’associazionismo come “ossatura della vita democratica” in una fase storica caratterizzata dal ritorno dei nazionalismi e dalle prospettive di guerra.

Nonostante i tempi stretti, il dibattito è stato molto partecipato. Presenti, oltre al presidente del consiglio comunale Matteo Betti, anche gli assessori Giacomo Gozzini e Matteo Squicciarini.

Molto apprezzato l’intervento di Veronica Bagni, consigliera comunale di Filo Rosso, che ha definito l’antifascismo “una pratica critica e una grammatica del presente”, sottolineando il ruolo dell’ANPI come presidio democratico, spazio di partecipazione e strumento di educazione civile. Un messaggio condiviso anche dalla rappresentante del Partito Democratico Tamara Santini, che ha ringraziato l’associazione per il lavoro svolto sul territorio, nelle scuole e nella difesa della memoria storica e costituzionale.

L’assemblea ha inoltre approvato all’unanimità una mozione presentata da Matteo Rinaldi, nella quale viene espressa preoccupazione per quella che è stata definita “una deriva autoritaria e antidemocratica” legata ai recenti provvedimenti di sicurezza e alle iniziative giudiziarie nei confronti di attivisti politici, sindacali e sociali. Nel documento si ribadisce la necessità di difendere gli spazi democratici garantiti dalla Costituzione e di contrastare ogni forma di criminalizzazione del dissenso.

Momento particolarmente toccante il ricordo di Mario Cupelli, storico iscritto ANPI, agricoltore e figura molto conosciuta nel territorio sanminiatese, ricordato come uomo di grande umanità, passione politica e amore per la terra.

Fonte: Anpi Sezione di San Miniato

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