Area di via Mariti, Spi Cgil Q5: "Sia destinata a nuove funzioni"

Economia e Lavoro Firenze
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La lega Spi-Cgil del Q5 di Firenze condivide il contenuto della “Lettera Aperta “ dello scorso 11 maggio indirizzata alla Sindaca di Firenze, al Presidente del Consiglio Comunale di Firenze e al Presidente del Quartiere 5, con primi firmatari Daniela Lastri, Paola Baldissari, Mario Torchio e Walter Rossetti in merito al cambio di prospettiva della destinazione dell’area di via Mariti, dove il 16 febbraio 2024 , nel cantiere edile del supermercato Esselunga, sono morti sul lavoro Luigi Coclite, Mohammed El Farhane, Taoufik Haidar, Bouzekri Rahimi e Mohamed Toukabri.
Chiediamo in primo luogo che l’area di via Mariti sia possibile destinarla a nuove funzioni, in equilibrio tra attività commerciali di prossimità, parcheggio interrato dedicato alla sosta privata, housing sociale, un parco verde attrezzato e fruibile nelle ore diurne, dove collocare il ricordo dei morti sul lavoro del 2024, a memoria della più grande e tragica strage sul lavoro avvenuta nel comune di Firenze.

la segreteria Spi-Cgil Q5 Firenze

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