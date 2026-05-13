Arte, Alfonso Fantuzzi in mostra al Dolce e Forte di Baccaiano

Al Ristorante Dolce e Forte di Baccaiano - Montespertoli è allestita la mostra dell'artista Alfonso Fantuzzi. L’esposizione è composta da 18 opere sarà visitabile fino al 30 agosto.

Alfonso Fantuzzi nasce a Lamporecchio dove vive e opera. Pittore autodidatta ama dipingere soprattutto marine, paesaggi toscani, figure e nature morte. Ha esposto in diverse mostre collettive e partecipato a numerosi concorsi riscontrando consensi dal pubblico e dalla critica. Ultimamente, grazie alla costante ricerca e il piacere di sperimentare, si è orientato su un’espressione pittorica del tutto originale discostandosi dai precedenti lavori figurativi classici.