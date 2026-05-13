Borseggia una turista a Firenze, in carcere 29enne

Ha borseggiato una turista a Firenze: una 29enne della Bulgaria ha subito una denuncia per furto aggravato, ma anche l'arresto fatto dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal gip di Pistoia per reati simili, ossia una serie di borseggi e l'utilizzo indebiti di carte di credito e bancomat.

L'episodio scatenante è stato in via Panzani, a Firenze. Agenti della squadra mobile, secondo quanto ricostruito, hanno sorpreso la donna mentre insieme ad altre due connazionali tentava di portare via il portafoglio a una turista della Cina. Le tre sono state bloccate e la refurtiva è stata consegnata alla vittima.

Al termine dell'identificazione, è emerso che la 29enne era indagata dalla procura di Pistoia per reati commessi in provincia di Pistoia tra luglio e settembre 2025 ed era destinataria di una misura cautelare in carcere. La donna è stata portata al carcere a Sollicciano.