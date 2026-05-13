Borseggiatrice fermata a Firenze finisce in carcere: è accusata di altri furti

Cronaca Firenze
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La donna è stata sorpresa con due connazionali mentre tentavano di rubare il portafoglio a una turista. È risultata destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare

Rintracciata dalla polizia mentre stava tentando un nuovo furto in concorso con altre due connazionali, nei confronti di una 29enne è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere di cui è risultata destinataria per altri furti. La donna, cittadina bulgara, è stata fermata in via Panzani a Firenze: nell'ambito di un servizio di controllo personale della squadra mobile ha sorpreso le tre donne, tra cui la 29enne, a tentare il furto del portafoglio ai danni di una turista di nazionalità cinese.

Fermate dagli agenti, le tre sono state denunciate per tentato furto aggravato e l'intera refurtiva è stata riconsegnata alla vittima, che non si era accorta del furto subito. All'esito degli approfondimenti è emerso che la 29enne fosse destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pistoia, su proposta della Procura della Repubblica, in quanto ritenuta responsabile di una serie di furti aggravati e per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, commessi nella provincia di Pistoia tra luglio e settembre 2025. La donna è stata condotta presso il carcere Sollicciano di Firenze.

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