Ancora una vittoria per il limitese Cecchi: arriva la Coppa Italia

La finale di Coppa Italia è finita, l'Inter ha battuto la Lazio 2-0 e si è portata a casa il secondo trofeo prestigioso in pochi giorni. A gioire non è solo il popolo nerazzurro, ma anche Capraia e Limite. Proprio di Limite sull'Arno è originario Mario Cecchi, stretto collaboratore dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu.

Cecchi ha vinto da ex, dato che con Simone Inzaghi allenatore aveva già alzato la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana pure coi biancocelesti, bissando il tutto sempre con Inzaghi a Milano.

Nato e cresciuto nell'Empolese Valdelsa, Cecchi ha allenato pure l'Empoli, sebbene solo le giovanili. Dopo aver lavorato alla Lazio e all'Inter con Inzaghi, Cecchi è al fianco di Chivu con cui ha già vinto lo Scudetto.