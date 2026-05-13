Cerreto Guidi, pubblicati gli avvisi di mobilità per tre posti nell'area tecnica

Sono pubblicati sul sito del Comune di Cerreto Guidi i tre avvisi per la copertura di altrettanti posti riservati all’area tecnica del Comune, attraverso una procedura selettiva di mobilità esterna.

Nello specifico si tratta di un avviso di mobilità esterna per la copertura di N.1 posto di funzionario tecnico-area dei funzionari e dell’elevata qualificazione(CCNL 16/11/2022), da destinare all’area tecnica urbanistica ed edilizia; di un avviso di mobilità esterna per la copertura di N.1 posto di funzionario tecnico-area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (CCNL 16/11/2022), da destinare all’area tecnica lavori pubblici e patrimonio e manutenzioni e di un avviso di mobilità esterna per la copertura di n.1 posto di istruttore tecnico- geometra, area degli istruttori (ex Cat. C-CCNL comparto funzioni locali 2022/2024), da destinare all’area tecnica.

Gi avvisi di mobilità sono pubblicati oltre che all’Albo Pretorio del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso, anche sul portale “InPA”.

Gli interessati, dopo aver selezionato il bando, potranno inviare le proprie candidature entro l’11 giugno, mentre i colloqui sono previsti per il 15 giugno.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa