Cesar-Acqua&Sapone, l’azienda apre al subentro di un nuovo soggetto produttivo

Attualità Piancastagnaio
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(foto gonews.it)

Prima riunione del gruppo di lavoro per la reindustrializzazione del sito di Cesar-Acqua & Sapone di Piancastagnaio (Si), secondo quanto era stato condiviso nella riunione del tavolo in plenaria che si era svolta presso il Comune di Piancastagnaio la settimana scorsa.

“Preso atto della impossibilità da parte del gruppo di dare continuità al magazzino di Piancastagnaio attraverso il loro impegno diretto – sottolinea Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani -, abbiamo chiesto e ottenuto da parte di Cesar una più concreta disponibilità ad accompagnare e supportare il subentro di un nuovo soggetto, che dia continuità produttiva e occupazionale. Occorre prudenza, siamo ancora lontani da un’intesa definitiva, ma riteniamo molto significativa questa apertura che avremo modo di verificare nei prossimi giorni”.

Il gruppo di lavoro riunito oggi ha anche condiviso che la Regione svolgerà un compito di regia e di punto di raccordo tra le parti impegnate nella reindustrializzazione. La stessa Regione ha informato che nei giorni scorsi è iniziata un’attività di scouting volta a trovare eventuali investitori sul sito che, oltre al supporto di Cesar, potranno contare sul sostegno istituzionale con gli strumenti pubblici disponibili.

Da parte delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni è stata rinnovata la richiesta all'azienda di riattivare del lavoro sul sito anche in questa fase transitoria, come segnale distensivo per i lavoratori e anche al fine di creare un clima più sereno entro cui svolgere il lavoro di reindustrializzazione.

Confermata la prossima riunione del tavolo in forma plenaria il 26 maggio a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza regionale

Fonte: Regione Toscana

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