CNA Storie, quando la cucina è 'di casa': ospite Lara Santini, titolare di un home restaurant a Certaldo

Torna su Radio Lady la rubrica Cna Storie, l'appuntamento settimanale in collaborazione con Cna Firenze nato per raccontare le storie di tanti artigiani, professionisti e imprenditori che popolano con le proprie attività il territorio. Per questa puntata dello spazio radiofonico, condotto da Cristina Ferniani e in onda ogni mercoledì, ospite in studio Lara Santini, dell'home restaurant 'Da Lara' a Certaldo, accompagnata da Valentina Cantini, coordinatrice CNA.

L'INTERVISTA COMPLETA SU RADIO LADY 97.7

Nelle colline di Certaldo, immerso nel verde e con lo sguardo che si apre sui tramonti della campagna toscana, c’è un luogo dove la cucina diventa accoglienza autentica, condivisione e racconto di famiglia. È l’home restaurant 'Da Lara', il progetto nato dalla passione di Lara Santini, dietista di formazione e cuoca per vocazione, che ha "deciso di trasformare la propria casa in uno spazio dedicato all’ospitalità e alla cucina tradizionale".

"Ho scelto di aprire letteralmente le porte di casa nostra ed aprire questo home restaurant - racconta Lara - Non è il classico ristorante, ma è proprio accogliere da noi, nella nostra casa, turisti e ospiti che vogliono assaporare e vivere un’esperienza autentica".

Ed è proprio questo il cuore di 'Da Lara': "Non soltanto una cena, ma un momento condiviso attorno allo stesso tavolo, insieme alla famiglia. Noi accogliamo proprio i nostri ospiti nel nostro tavolo, insieme alla nostra famiglia. Cerchiamo di offrire sempre prodotti fatti espressi per loro: pasta fresca, tagliatelle, ravioli, pici".

Una passione che coinvolge tutta la casa, compresa Sofia, la figlia tredicenne che ama aiutare la mamma nella preparazione della pasta fresca. Nei fine settimana, quando possibile, partecipano anche il marito e l’altro figlio, contribuendo a creare quell’atmosfera familiare che rende unica l’esperienza dell’home restaurant.

Gli ospiti arrivano soprattutto dall’estero — "in particolare dagli Stati Uniti e dal Nord Europa" — attratti dalla Toscana più autentica. "Amano condividere il pasto con noi - racconta Lara -. Ci chiedono la provenienza dei prodotti, come sono stati preparati, la storia del piatto". Una curiosità che si trasforma spesso in esperienza pratica: "Chi lo desidera può arrivare in anticipo e partecipare alla preparazione di ravioli, tagliatelle o dolci tradizionali attraverso vere e proprie cooking class".

"Chi è particolarmente curioso spesso mi chiede di arrivare un po’ prima - spiega - Facciamo insieme l’impasto e prepariamo la pasta fresca". Un’esperienza che lascia il segno, tanto che molti ospiti, una volta rientrati nei loro Paesi, continuano a cucinare le ricette imparate da Lara: "Mi rimandano foto e video dall’America o dall’Olanda dei ravioli che hanno rifatto a casa. Hanno comprato la macchina per fare la pasta fresca appena tornati".

La cucina proposta da “Da Lara” segue il ritmo delle stagioni e valorizza le eccellenze del territorio: "Nei menù trovano spazio piatti della tradizione contadina toscana: lasagne al ragù, pappa al pomodoro, panzanella, arrosti, porchetta e lampredotto, sempre preparati con ingredienti locali e stagionali". Tra i piatti più richiesti dagli ospiti stranieri "ci sono i ravioli ricotta e spinaci con burro e salvia fresca raccolta direttamente nell’orto di casa. Immancabile anche il tiramisù, amatissimo dai turisti internazionali, anche se Lara cerca sempre di accompagnarli alla scoperta dei dolci tipici toscani, come cantucci e brutti ma buoni".

L’home restaurant può ospitare fino a 15 persone ed è scelto anche per piccoli eventi privati e cerimonie intime: comunioni, battesimi, baby shower e matrimoni raccolti, in una location immersa nella natura con piscina e vista sulle colline.

Dietro questa realtà c’è stata anche una scelta di vita importante. "Non riuscivo più a fare entrambe le professioni", racconta Lara riferendosi al suo precedente lavoro da dietista. "Ho dovuto fare una scelta e ho deciso di provarci, seguendo quella che era la mia passione".

Nel percorso di avvio dell’attività, fondamentale è stato anche il supporto di CNA. Come spiegato da Valentina Cantini, coordinatrice CNA, l’home restaurant rappresenta una forma di impresa relativamente nuova, che necessita di assistenza specifica su normative, sicurezza e gestione degli spazi dedicati alla somministrazione alimentare.