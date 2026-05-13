'Boom' di compravendite immobiliari a Pistoia, zona stadio la più ambita

Il numero delle compravendite immobiliari è salito del 14,98%. Sono gli appartamenti in piccoli complessi gli immobili residenziali più richiesti, seguiti dai terratetti (e si tratta nella maggior parte dei casi di bilocali e trilocali). Pistoia Nord e la zona dello stadio si confermano le più quotate, economicamente parlando. Questi gli elementi che balzano maggiormente all'occhio scorrendo i dati del mercato immobiliare di Pistoia relativi al 2025, secondo il quadro tracciato da Mediatori Group.

ANALISI RICHIESTE

Come tutti gli anni, Mediatori Group traccia un profilo delle richieste di immobili attraverso tre macro-classi (Buone, Vincolate e Calde). L'analisi del 2025 evidenzia una trasformazione del mercato pistoiese, con un impennata delle "Richieste Calde" (ossia quelle da parte di utenti che hanno urgenza immediata di comprare) che passano dal 2% al 23%, segnalando una crescente urgenza d'acquisto. Il motore principale di questa spinta è rappresentato dai clienti in affitto che necessitano di una soluzione rapida, la cui incidenza all'interno del segmento "caldo" è più che raddoppiata. Parallelamente, si osserva una contrazione delle "Richieste Buone" al 51% e di quelle "Vincolate" (ossia coloro che prima di comprare devono vendere) al 26%, indicando un cambiamento nella composizione della domanda.

DOMANDA ED OFFERTA IMMOBILI

La domanda immobiliare a Pistoia punta nettamente su appartamenti in piccoli complessi e soluzioni da due locali, che rappresentano oltre la metà delle preferenze degli acquirenti. L’offerta appare invece più diversificata, presentando una discreta disponibilità di immobili indipendenti e di ampie metrature, creando un interessante ventaglio di alternative. Il budget degli acquirenti si concentra prevalentemente nella fascia tra i 100mila ed i 199.999 delineando un mercato caratterizzato da una solida base di investimenti contenuti.

LE ZONE PIU' RICHIESTE

Pistoia Nord e la zona dello stadio risultano i quartieri cittadini dalla quotazione immobiliare più alta: si parla di 2000 euro al metro quadrato per un immobile residenziale nuovo e di 1600 per l'usato ristrutturato. Un valore, quest'ultimo, fatto registrare anche da Pistoia Ovest, dove però è leggermente più basso il prezzo del “nuovo” (1900 euro al metro quadrato). L'ipotetico “podio” è completato da Pistoia Sud: 1900 euro al metro quadro per il nuovo, 1500 per il ristrutturato. Più economico il centro storico, dove la valutazione per l'usato è di 1300 euro al mese, al pari di quella di San Felice – Gello – Piteccio, pari a 1100 euro. Superando i confini comunali, la più economica in assoluto è la Montagna: 1200 euro per il nuovo, 700 per l'usato.

IL QUADRO DEGLI AFFITTI RESIDENZIALI A PISTOIA E PROVINCIA

Il mercato delle locazioni a Pistoia mostra una chiara stratificazione, con i canoni residenziali che partono da 400 per i monolocali fino a toccare i 750 per le soluzioni indipendenti più ampie.

La struttura dei prezzi segue coerentemente la metratura e la tipologia abitativa, offrendo un quadro trasparente sia per le opzioni residenziali che per quelle semi-indipendenti. Il settore commerciale presenta valori interessanti calcolati su base metrica, con i magazzini e capannoni che si posizionano come la tipologia con il costo al mq più elevato, pari a 10 euro.

Le conclusioni per l'area analizzata indicano un prezzo medio di 114.333 euro, che conferma un trend di crescita positiva per gli immobili. I tempi di trattativa si sono ridotti a 20 giorni, riflettendo una maggiore rapidità ed efficacia nella fase negoziale. Si registra tuttavia un allungamento del tempo medio di vendita a 5,5 mesi, evidenziando una fase di riflessione necessaria prima della chiusura definitiva.

Il mercato immobiliare residenziale di Pistoia sta mostrando prezzi stabili, con una media di 1600 euro al metro quadrato. Anche se il trend dell'ultimo due anni parla di un aumento lieve ma costante. "Sono le periferie a soffrire di più – ha commentato Michele Esterasi, di Mediatori Group – notiamo grande richiesta per i cinque vani, le cosiddette “tre camere da letto”. Guardando in provincia, piace molto a chi cerca casa anche Agliana, con la valutazione immobiliare che supera i 2000 euro al metro quadrato”

Fonte: Mediatori Group s.r.l.