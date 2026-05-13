Controlli straordinari tra Volterra e Val di Cecina: due denunce e sequestri di droga

Controlli straordinari dei Carabinieri tra Volterra e la Val di Cecina nella mattinata dell’11 maggio. L’operazione, coordinata dalla Compagnia di Volterra, era finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e dei reati legati agli stupefacenti.

Nel corso dell’attività, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato a piede libero un giovane sorpreso mentre lanciava dal balcone della propria abitazione un involucro contenente circa 0,40 grammi di hashish verso un soggetto rimasto ignoto, riuscito a fuggire prima dell’identificazione.

Sempre nell’ambito dei controlli, una persona è stata segnalata alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti dopo essere stata trovata in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente.

A Pomaia, frazione del comune di Santa Luce, i Carabinieri della stazione locale sono intervenuti in un esercizio pubblico per un controllo di routine. Durante l’intervento, una donna in evidente stato di alterazione alcolica avrebbe insultato i militari davanti ai presenti. Per questo motivo è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale.

Il dispositivo di controllo ha inoltre permesso di verificare 47 veicoli e identificare complessivamente 52 persone. Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate otto contravvenzioni al Codice della Strada, per un totale di 1.425 euro, con il ritiro di una patente di guida.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata sarà custodita fino alla distruzione autorizzata dall’Autorità giudiziaria.