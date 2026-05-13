Corso gratuito di disostruzione pediatrica al CENTRO*Empoli

In occasione della settimana della prevenzione la Misericordia di Empoli organizza un corso gratuito dedicato alla disostruzione pediatrica: appuntamento sabato 30 maggio, dalle 10.00 alle 12.30, al CENTRO*Empoli in via Sanzio 199 a Empoli (FI).

Si tratta di un momento formativo ideato per fornire ai genitori, agli educatori e a tutta la cittadinanza, le competenze necessarie per gestire situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace. Durante il corso i partecipanti potranno apprendere le corrette manovre salvavita attraverso momenti teorici e pratici guidati da formatori qualificati della Misericordia di Empoli.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di conoscere tecniche semplici ma decisive per salvare la vita di un bambino in situazioni di emergenza. Il corso è completamente gratuito e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni è possibile chiamare 0571 7255, per le iscrizioni accedere al sito della Misericordia di Empoli nella sezione formazione al seguente link: https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/corso-gratuito-di-disostruzione-pediatrica

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio Stampa