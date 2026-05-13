Corso gratuito di disostruzione pediatrica al CENTRO*Empoli

Il corso è organizzato dalla Misericordia di Empoli. Appuntamento sabato 30 maggio dalle 10.00 alle 12.30
In occasione della settimana della prevenzione la Misericordia di Empoli organizza un corso gratuito dedicato alla disostruzione pediatrica: appuntamento sabato 30 maggio, dalle 10.00 alle 12.30, al CENTRO*Empoli in via Sanzio 199 a Empoli (FI).
Si tratta di un momento formativo ideato per fornire ai genitori, agli educatori e a tutta la cittadinanza, le competenze necessarie per gestire situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace. Durante il corso i partecipanti potranno apprendere le corrette manovre salvavita attraverso momenti teorici e pratici guidati da formatori qualificati della Misericordia di Empoli.
L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di conoscere tecniche semplici ma decisive per salvare la vita di un bambino in situazioni di emergenza. Il corso è completamente gratuito e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per informazioni è possibile chiamare 0571 7255, per le iscrizioni accedere al sito della Misericordia di Empoli nella sezione formazione al seguente link: https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/corso-gratuito-di-disostruzione-pediatrica
Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio Stampa
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