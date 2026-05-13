Crédit Agricole, rinnovato il Comitato Toscana: Marco Bassilichi confermato presidente

Avviato nel 2019 con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la Banca e le comunità di riferimento, il Comitato Territoriale Toscana di Crédit Agricole Italia inaugura il terzo mandato triennale con l’ingresso di nuove figure di spicco dell’economia locale e nazionale e punta a supportare la crescita economica del territorio.

La guida del Comitato sarà affidata anche per il triennio 2026-2028 a Marco Bassilichi, noto imprenditore fiorentino attivo principalmente nel settore dell'innovazione digitale e dei pagamenti elettronici.

I nuovi componenti che entrano a far parte del Comitato sono Leonia Frescobaldi, titolare delle omonime Tenute vitivinicole, tra le più antiche casate fiorentine, Roberto Lupi, presidente di BCN Conceria, azienda pisana che valorizza gli scarti dell’industria alimentare trasformando le pelli in materiale pregiato per calzature, pelletteria e alta moda, Manuel Vellutini, amministratore di Akeron, startup tecnologica di Lucca, e Francesca Gori di ESA Engineering, società fiorentina di ingegneria operante a livello internazionale.

Confermati nel ruolo di componenti del Comitato Alessandro Fabbroni (Gruppo Sesa, Firenze), Valentina Mercati (Aboca, Arezzo), Azzurra Morelli (Pellemoda, Firenze), Andrea Di Benedetto (Polo Tecnologico Navacchio, Pisa) e Ranieri Moris (MorisFarms, Grosseto).

Dal 2019 il Comitato Toscana, oltre ad aver sostenuto numerose iniziative di carattere sociale e culturale del territorio, ha promosso, in particolare, due importanti progetti finalizzati a valorizzare le eccellenze locali.

Il primo progetto è Innesti, una iniziativa di open innovation realizzata in collaborazione con Le Village by Crédit Agricole di Parma e il Polo Tecnologico di Navacchio con l’obiettivo di connettere le aziende leader della filiera agro-alimentare toscana e umbra con le migliori startup innovative e centri di ricerca. Un disegno strategico che ha coinvolto primari player locali del settore.

Il secondo progetto sostenuto è Styleit, il primo acceleratore FashionTech italiano con sede a Firenze, dedicato a startup innovative che sviluppano soluzioni tecnologiche a favore del mercato del fashion e del luxury per potenziare la filiera moda italiana.

Fonte: Crédit Agricole Italia - Ufficio Stampa