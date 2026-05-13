Da inizio 2026 consegnati 60 alloggi popolari a Pisa

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica. Negli ultimi giorni sono state consegnate le chiavi di 16 alloggi destinati a famiglie aventi diritto, nell’ambito del percorso di assegnazioni e recupero del patrimonio abitativo portato avanti dal Comune insieme agli enti competenti.

Le consegne hanno riguardato sia assegnazioni definitive sia alloggi volano, messi temporaneamente a disposizione per consentire alle famiglie di avere una sistemazione in attesa della riqualificazione degli appartamenti o del completamento di nuovi interventi abitativi. Ad oggi, nel corso del 2026, sono stati consegnati, a vario titolo, 60 alloggi ad altrettanti utenti.

“Fin dal nostro insediamento nel 2018 abbiamo impostato un lavoro strutturato e continuo sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica – dichiara il sindaco Michele Conti – mettendo al centro una programmazione seria, investimenti concreti e una visione di lungo periodo. I risultati si vedono nei numeri: soltanto dall’inizio del 2026 abbiamo consegnato un alloggio ogni due giorni, ma questo è il frutto di un percorso avviato negli anni scorsi per recuperare il patrimonio esistente, riqualificare interi quartieri popolari e aumentare il numero di case disponibili per le famiglie pisane. In questi anni abbiamo investito oltre 60 milioni di euro tra fondi propri e risorse PNRR per l’edilizia popolare, convinti che la casa rappresenti un diritto fondamentale e uno strumento indispensabile per garantire inclusione sociale e qualità della vita”.

“Questo lavoro – prosegue Conti – proseguirà anche nei prossimi anni grazie alle opportunità offerte dal nuovo Piano Casa varato dal Governo Meloni, il decreto-legge pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale che sto studiando attentamente per coglierne tutte le potenzialità e integrarlo con le politiche pubbliche che il Comune di Pisa sta già portando avanti. Il Piano prevede un programma straordinario di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica con l’obiettivo di ristrutturare e mettere a norma circa 60mila immobili in tutta Italia da destinare ad affitti o vendite a prezzi calmierati. La ricognizione degli edifici da recuperare sarà affidata a un commissario straordinario che lavorerà insieme agli enti locali e alle società pubbliche. È una misura in linea con la nostra idea di città e con il Piano operativo comunale adottato poche settimane fa, che disegna una Pisa che cresce investendo sulla qualità urbana e sulla rigenerazione dei quartieri”.

“Quella di oggi è un’altra giornata importante, perché la consegna delle chiavi di una casa rappresenta sempre un momento di grande significato per le famiglie coinvolte – dichiara l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno. Come amministrazione stiamo portando avanti un impegno costante nel settore dell’edilizia popolare, con investimenti e interventi concreti per aumentare le assegnazioni e migliorare il patrimonio esistente. Per troppo tempo questo settore è stato trascurato e oggi ci troviamo spesso a dover intervenire per recuperare situazioni di degrado e abbandono ereditate dal passato. Continuiamo a lavorare con determinazione per dare risposte alle famiglie che attendono una casa e per garantire maggiore dignità abitativa. Il nostro obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno, mantenendo attenzione verso le fragilità e cercando di costruire una comunità sempre più inclusiva e solidale. Da parte mia ci sarà sempre disponibilità personale all’ascolto e all’impegno per cercare, nei limiti delle possibilità dell’ente, di venire incontro ai bisogni dei cittadini”.

Ulteriori 14 consegne riguardano le procedure di mobilità, sia temporanea sia definitiva, attivate nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana del quartiere San Giusto, che prevede la realizzazione di 24 nuovi alloggi in via di Morrona e la demolizione di due fabbricati situati in via Quarantola. Agli utenti residenti negli immobili interessati dalla demolizione è stata offerta la possibilità di scegliere tra due diverse soluzioni: il trasferimento temporaneo in alloggi “volano”, in attesa del completamento dei nuovi alloggi in corso di realizzazione in via di Morrona, dove saranno successivamente assegnati in via definitiva, oppure una mobilità definitiva verso altri alloggi già disponibili.

Sono inoltre già state avviate le procedure necessarie all’organizzazione delle operazioni di trasloco, che saranno programmate e concordate con gli utenti interessati. Le chiavi dei nuovi alloggi sono già state consegnate, così da garantire il minor disagio possibile durante le fasi di trasferimento.