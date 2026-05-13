C'è la data ufficiale per l'edizione 2026 del Volo del Ciuco a Empoli

Empoli si prepara a riabbracciare uno degli appuntamenti più attesi e identitari della tradizione popolare toscana: sabato 6 giugno 2026, nella suggestiva cornice di Piazza Farinata degli Uberti, andrà in scena la 545ª edizione del Volo del Ciuco, manifestazione storica che ogni anno richiama migliaia di cittadini e visitatori nel cuore del centro storico empolese.

L’evento, organizzato dalla Compagnia di Sant’Andrea – Volo del Ciuco, con il sostegno delle istituzioni e delle realtà associative del territorio, proporrà spettacoli, musica e rievocazione storica, trasformando il centro cittadino in un grande teatro medievale a cielo aperto.

Il programma prenderà il via nel pomeriggio con animazioni itineranti, spettacoli di strada e momenti dedicati alla tradizione medievale. Tra i protagonisti annunciati ci saranno Gianluca Foresi “Il Giullar Cortese”, gruppi di sbandieratori, musici, saltimbanchi e acrobati che animeranno le vie del centro storico coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera unica e suggestiva.

Alle ore 21 prenderà forma il tradizionale corteo storico con la partecipazione della Compagnia di Sant’Andrea – Volo del Ciuco ed i suoi Tamburini, degli Arcieri della Rocca di Montopoli, dei giullari di Davide Rossi, oltre agli sbandieratori di Porta Fiorentina e Porta Caracosta di Cerreto Guidi. Un grande spettacolo collettivo che accompagnerà cittadini e visitatori verso il momento più atteso della serata.

Alle ore 22.30 sarà infatti il momento del celebre Volo del Ciuco, simbolo della manifestazione e appuntamento capace, da oltre cinque secoli, di unire storia, ironia popolare e senso di appartenenza cittadina.

La manifestazione rappresenta uno degli eventi storici più importanti del territorio empolese, inserito nel calendario delle tradizioni popolari toscane e capace di valorizzare il patrimonio culturale, turistico e sociale della città.

Nelle prossime settimane saranno resi noti ulteriori dettagli sul programma completo, sulle iniziative collaterali e sulle modalità organizzative dell’edizione 2026.

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