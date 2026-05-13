Donna investita a Montelupo, si cercano testimoni dell'incidente

È possibile anche andare direttamente al comando polizia locale di Montelupo nei giorni di martedì e giovedì
Lo scorso 7 maggio alle ore 11.45 si è verificato un incidente a Montelupo, in viale Cento Fiori, all’altezza del Palazzo Comunale. Una donna di 54 anni che stava attraversando la strada a piedi, nella vicinanza di un attraversamento pedonale.
Al volante dell’automobile, che ha colpito la signora c’era un uomo di circa sessant’anni. L’impatto è stato violento, tanto che nell’urto contro la vettura la donna ha rotto il parabrezza.
La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa cerca eventuali testimoni dell'accaduto per chiarire la dinamica.
Chiunque abbia assistito all’incidente o abbia notizie utili in merito può contattare l'ufficio incidenti allo 0571/757714 oppure inviare email a ufficio.incidenti@empolese-valdelsa.it.
È possibile anche andare direttamente al comando polizia locale di Montelupo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in sede di apertura al pubblico degli uffici
Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino
<< Indietro